Vakıfbank Duyuru Yapıyor! Vakıfbank'tan 50.000 TL Ödeme Alacak Listesi Belli Oldu. Son dakika kampanyası ile düşük faizli kredi imkanı olacak! Vakıfbank üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte düşük faiz oranlarıyla 50000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişilerin banka, şartları belirlendi.

50000 TL'ye kadar kimlik ve gelir belgesiyle başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden en düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa, bireysel müşteri olması gerekiyor. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişiler ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin Emekli olması durumunda emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden almaları gerekmektedir.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olan ve düşük faiz oranları ile sizlere, bireysel tüketici kredisi kullandıracak olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabiliyor.

Size en yakın banka şubesine giderek, kimliğinizi ve gelir belgesini, bireysel müşteri temsilcisi, personeline verdikten hemen sonra kredi değerlendirilmesi şube yetkisinde yapılacak ve Müdür onayına sunulduktan sonra sizlere 50000 TL kredi kullandırılacaktır. 50000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabildikleri gibi, ayrıca kredi ödemelerinde taksitleri 3 ayda bir ödeme kolaylığı da sağlanmaktadır. Vakıfbank ayrıca kredi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi verirken, artan veya azalan taksitli ödeme tablosu oluşturan bankalardan birisidir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların bu banka üzerinden nakit kredi kullanmaları durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması yeterli olacaktır.