8 Milyon Kişiyi İlgilendiren Zam Müjdesi Az Önce Geldi! En Az 4432 TL Maaş Verilecek, Emeklilere De Rekor Zam Yapılacak! Bu sabah zam müjdeledi peş peşe gelmeye başladı. Talimat verildi artık. SSK ile BAĞ-KUR emeklileri için en düşük maaşın 4432 TL olmasına karar verildi.

Milyonlarca emekli vatandaşın Temmuz ayı içerisinde alacakları zam miktarı merak ediliyordu. Her yıl ocak ve temmuz ayları içerisinde maaşlara zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mart enflasyon verilerinin açıklaması ile beraber maaşı zamları da hesaplanmaya başlandı. İşte karşınızda dört gözle beklenen detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Milyonlarca emekli vatandaşın temmuz ayı içerisinde araca zam merak ediliyordu. 2022 senesinin ikinci zammında oran, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekil kazanacak. İlk 3 aylık enflasyon verilerinden sonra şimdi de 6 aylık oranda hesaba katıldı. Temmuz ayı içerisinde emekli vatandaşlar için adeta kazanç ayı olacak.

SSK ile BAĞ-KUR emeklilerinin 3 aylık enflasyon artış oranı %22.81 olacak şekilde gerçekleşti. Şimdi ise 3 aylık veri daha buna eklendi. Bundan sonraki aylarda ise oranlar sıfır dahi çıksa %22.81 oranı artık kesinlik kazandı. Temmuz ayı yapılacak zam ile beraber SSK ile BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin maaşlarında nasıl bir artış yaşanacağını merak ediliyor. İşte karşınızda emekli vatandaşların merak ettiği bütün detaylar ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Bu ay Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak emekli vatandaşları, temmuz ayı içerisinde de zam ile 2 ikramiye bekliyor. Ayrıca ek iyileştirmede gündemde yer alıyor. Temmuz ayı içerisinde SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon rakamları gözünü arandığında buna göre zam yapılacak.