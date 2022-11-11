Vakıfbank duyurdu! Emekli promosyonları 5000 TL oldu! Zam yaptı ve Kasım ayında devam edecek!

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, daha önce 750 TL'ye kadar ödemeler alıyordu. 1 Kasım itibariyle tekrardan güncelleme yapan Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan veya maaş, taşıma işlemleri yapacak olan tüm vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar emekli promosyona vereceğini açıkladı. Vakıfbank'ın yapmış olduğu kampanya ile birlikte emekli promosyonları 750 TL'den 5000 TL'ye çıktı. Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden almanız durumunda ve 3 yıl boyunca hiçbir şekilde maaş taşımama sözü vermeniz durumunda, Vakıfbank şubelerine giderek emekli maaş hesabınız üzerinden 5000 TL ye kadar emekli promosyon alabilirsiniz.

Emekli Promosyon Ödemesine Nasıl Başvurabilirim?

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir. Vakıfbank şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında diğer almış olduğunuz emekli maaş hesabınız üzerinden 5000 TL'ye kadar da ödemeler verilerek, hem emekli maaşınızı hemde 5000 TL emekli promosyonu çekecek ve geri ödemeyeceksiniz.

Kamu bankası olan Vakıfbank emekli promosyon ödemelerinde 3500 TL'ye kadar emekli maaş alan vatandaşlara 3000 TL ödeme yaparken, 3500 TL ile 7500 TL arasındaki emekli maaş alan vatandaşlara ise 3500 TL ödeme yapacak.

Emekli maaşı 7500 TL ile 10000 TL arasında olanlara 4500 TL ödeme yapacak. 10000 TL üzerinde emekli maaşı alan kişilere ise Vakıfbank emekli promosyonu olarak 5000 TL ödeme yapacaktır. Başvuru ve detayları bankanın internet sitesinden öğrenebilirsiniz.