Vakıfbank destek kampanyası başladı: 0.49 faizli nakit ödeme yapılacak mı? Bankadan açıklama geldi!

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere Vakıfbank üzerinden 0.49 faizli nakit ödemesi verileceği açıklandı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, banka şartlarına uygun olması durumunda hemen ödemeler verilmektedir. Kredi alacak kişilere, başvuru yaparak nakit kullanmak isteyenler, banka şartlarına göre kredi alınacaktır.

Kredi notu uygun olan kişiler, banka şartlarına uygun olarak 0.49 faizli kredi almak istemektedir. Yalnız bu kredi için Vakıfbank bazı şartlara uygun olması durumunda ve daha önce Vakıfbank üzerinden kredi almış olmanız durumunda sizlere destek ödemeleri verilecektir.

Vakıfbank 0.49 faiz haricinde de düşük faizlerle kredi verecek!

Vakıfbank yaptığı kampanyalar ile birlikte vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere, 100.000 TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyası yapılmaktadır. 100.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilerin Vakıfbank müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Vakıfbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi notu 1100 ve üzerinde olan sigortalı olarak çalışan kişiler, son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışması gerekmektedir.

Emeklilerde kredi alacak...

Emekli maaş hesaplarını Vakıfbank şubelerine giderek, bu bankaya taşımaya karar verenlere, Vakıfbank hem kredi hem de emekli promosyonu vermektedir. Emekli maaşları hesapları üzerinden nakit kullanarak işlem yapacak olan kişilere, 24 ay ve 36 ay vadeye kadar kredi verilmektedir. Emekli maaş hesaplarına uygun faizlerle kredi verilecek ve bu kredileri hesaplara atarak da işlem yapılacaktır. Emekli maaşlarına ek ödemeler verilecek ve bu kredileri hesaplara atacaklardır. Emekli maaş hesaplarınızı Vakıfbank şubelerine taşımanız durumunda kredi ödemesi verilmektedir. Emeklilere maaş taşımaları durumunda verilecek olan promosyon ödemes 5000 TL olarak belirlendi ve 10 bin TL üzerinde emekli maaşı alan herkes, 5000 TL emekli promosyonu alabileceklerdir.