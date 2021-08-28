Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi Veriyor, 36 Ay Vadeli 4-5-6 Ay Ertelemeli Olacak

Vakıfbank üzerinden yeni bir borç kapatma kredisi kampanyası geldi. Banka diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı kapatacağınız bir kampanya ile müşterilerine hizmet verecek. Vakıfbank üzerinden verilecek olan bu kredilerde, banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemesinde ise 4 5 6 ay erteleme yapma imkanı da sunulacaktır. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde, borç kapatma kredisi de belirli şartlara göre verilecektir. Başvuru yapacak olan kişiler için banka kredi şartlarını da yayınlayan Vakıfbank, çalışan ve emekli olan kişilere ödeme yapacak. Vakıfbank üzerinden ödeme alacak olan kişiler, tüm banka borçlarını kapatarak işlem yapacaklar…

Vakıfbank kredi şartlarını yayınladı!

Vakıfbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygunsa bu borç kapatma kredilerini kullanabileceklerdir. Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, bu kredileri hemen onaylanması için banka şartlarına uygun olmalı. Kredi şartlarına uygun olmak için sigortalı bir iş yerinde çalışıyorsanız banka sizlere en az 12 aylık bir sigortanızın olmasını isteyecektir. 12 aylık sigortası olmayan kişiler, kefil ile kredi alabilecek. Banka ayrıca emekli olan kişilere, emekli kredisi adı altında kredi vereceği için, emekli olan kişilerin bu bankadan maaş almasını isteyecektir. İhtiyaç kredisi şartlarına uygunsanız, hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Borç kapatma kredileri de ihtiyaç kredileri ile aynı politikalara göre verilmektedir.

Vakıfbank başvurusu nasıl yapılacak?

Vakıfbank kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank’ın yaptığı bu kredi kampanyasında şartlara uygun olan kişilere hemen sonuç verilmektedir. Bankadan başvuru yaptığınızda, banka sizin kredi sicilinize ve diğer banka borçlarınıza göre bir limit verecektir. Verilecek olan limit krediniz olacak ve bu limitlere kadar kredi kullanmış olacaksınız. Bankanın şubelerinden yapacağınız kredi başvurusu işlemlerinde banka sizlerden kimlik ve gelir belgesi isteyecektir.

Vakıfbank kredi alacak kişilere, 1.59 faiz oranı ile kredi verecektir. Bankanın uyguladığı güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilir ve kredi hesaplamasını yapabilirsiniz. Vakıfbank kredisi olarak verilecek bu kredilerde, şartlara uygun olan kişiler, 3 ay erteleme ile birlikte, yine aynı faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaklardır.