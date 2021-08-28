QNB Finansbank TC Vatandaşı Olan Kişilere 5030 Hattıyla 100.000 TL Veriyor

QNB Finansbank üzerinden yeni bir kampanya duyuruldu. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, yeni bir kampanya geldi. 100.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişiler 5030 sms kredi servisini kullanarak hemen onay alabilecekler. Bankanın yaptığı duyuru sonrasında, kredi onayı almakta zorlanan kişilerin QNB Finansbank kredi başvurusunu yaparak hemen sonuçlarını öğreneceklerini duyurdu. Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, QNB Finansbank üzerinden 5030 numarasına mesaj atarak hemen kredinizin ne kadar onaylı olduğunu görebileceksiniz.

SMS Kredi Nasıl Alınır?

Cep telefonunuzun üzerinden ücretli bir mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden SMS kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için bazı şartlara uygun olması şarttır. Kredi notu yüksek olan kişiler, hemen onay alır ve düşük faizlerle kredi kullanırlar. SMS ile kredi almak istiyorsanız, cep telefonunuzdan mesaj bölümüne gelin ve mesaj oluşturun. Buraya TC KİMLİK numaranızı yazın ve bu mesajı 5030 numarasına gönderin. Bu şekilde atılan mesajlar hemen 5 dakika içinde sonuçlanacaktır.

Kredi başvurusunu mesaj ile yapan kişiler, onay aldıklarında hemen ne kadar onay aldıklarını göreceklerdir. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde kişiler onay aldıkları limitlerdeki kredilerini en yakın QNB Finansbank şubesinden kullanabileceklerdir.

Ayrıca bankada hesabı olan kişiler QNB mobil uygulaması üzerinden de kredi alabilecekler. banka hesabınız varsa internet bankacılığı şifresi alarak, SMS atmadan, bankaya gitmeden kredi başvurunuzu internet üzerinden yapacak (mobil uygulama) bu internet sonrasında kredinizi hemen kullanacaksınız. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak QNB Finansbank kredisini kullanabilirler.

Şartlar Nedir?

Başvuru yaptıktan sonra onay alamayanlar olacak. Bu kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmadığı söylenecek. Kredi politikaları bankaların kendilerine göre belirledikleri şartlardır. QNB Finansbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. 1200 ve üzerinde olmayan kişiler, onay alamaz. Ayrıca TC vatandaşı olan kişiler, bu bankadan kredi alabileceklerdir. 18 yaşından büyük olan kişiler, kredi onayı alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi alacak kişilerin ayrıca icralık bir durumu olmaması şartı da vardır. İcralık olan kişiler borçlarını ödedikten sonra kredi alabilir...