Vakıfbank, finansal zorluklarla karşılaşan bireyler için özel bir bireysel kredi seçeneğini hayata geçirdi. Vakıfbank'a başvuran müşteriler artık bireysel kredilerinde üç ay taksit erteleme imkanından yararlanabilecek. İşte bu güzel teklifin detayları.

Pandemi döneminde birçok kişinin gelir kaybı yaşaması, bankaların müşterilerine benzersiz bir fırsat sunmasına neden oldu. Bu fırsatlardan biri de bireysel kredilerde 3 ay erteleme. Pandemi sona ermiş olsa da, aralarında Vakıfbank'ın da bulunduğu bazı bankalar, devam eden bir kampanyanın parçası olarak müşterilerine bu seçeneği sunmaya devam ediyor. Vakıfbank, bireysel kredi kullanan müşterilerine 3 aylık bir süre için kredi ertelemelerini tamamen kişiselleştirmelerine izin veriyor. işte ayrıntılar.

3 AY ERTELEMENİN AVANTAJI NE?

3 aylık bir kredi ertelemesi seçildiğinde, müşterilerin kredi başlangıcını takip eden ilk 3 ay boyunca bankaya herhangi bir taksit ödemesi yapmaları gerekmez. Bunun yerine taksit ödeme tarihi 3 ay sonraya kaydırılır. Bu ödemesiz dönem toplam kredi vadesinden çıkarılır. Örneğin, 36 ay vadeli bir kredi hesaplanmışsa ve 3 ay erteleme seçilmişse, hesaplama 33 aylık bir vadeye göre yapılacak ve buna göre yeni bir ödeme planı oluşturulacaktır.

Vakıfbank'tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanıldığında ilk taksit tutarı sonraki aylık taksitlerden farklılık göstermektedir. İlk taksitte müşterinin 3 aylık ödemesiz döneme ait faiz bedelini ödemesi gerekiyor. Bu süre zarfında anaparaya herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu nedenle ertelemeli kredilerde ilk taksit, sonraki taksitlere göre biraz daha yüksek olabilmektedir.

50.000 TL İÇİN ÖDEME TABLOSU BELLİ OLDU

Vakıfbank'ın bireysel kredi kampanyası kapsamında müşteriler aylık yüzde 3,35 gibi bir faiz oranından yararlanabiliyorlar. İhtiyaç kredisi 50.000 TL için 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli ödeme planı şöyle: İlk 3 ay boyunca müşterilerin herhangi bir ödeme yapması gerekmiyor. Ancak 4. ayda 7.200 TL tutarında bir kredi taksiti ödenmesi gerekecektir. Bu taksit ödendikten sonra müşteriler 5. aydan itibaren kredi taksit ödemelerinin tamamlanacağı 33. aya kadar aylık 2.845 TL kredi taksit ödemesi yapmaya başlayacaktır.