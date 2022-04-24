Bankalardan Faizsiz Nakit Müjdesi Geldi! O Bankalar, 5000 TL Ödeme Yapmaya Başladı! SIFIR Faizli Olacak. Son dakika kampanyası ile sizlerde bu nakit kampanyasına katılabilirsiniz. İşte detaylar...

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara kredi musluklarını adeta patlatacak kampanyalar art arda gelmeye başladı. Özel bankalar, Hoşgeldin kredisi adı altında çeşitli kredi paketlerini sunarken düzenlenen kampanyalar ile acil nakit para arayışı içinde olan vatandaşlara 0 faiz oranı ile kredi müjdesi verildi.

Kamu bankaları arasında bulunan Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank konut kredileri paketlerinde en uygun kredi ilanları ile emlak piyasasına fırsat tanırken, özel bankalar arasında bulunan ING Bank ile Garanti Bankası ise faizsiz ihtiyaç kredisi başta olmak üzere Yapı Kredi Bankası 0 Faiz oranında taksitli nakit avans kullanma avantajı ile müşterilerin borç para arama problemlerine çözüm sundu.

32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında yükselme meydana geldi, İhtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı

Bankalarda pazartesi günü açılışı büyük bir faiz depremine sahne olurken özel bankalardan faiz indirimleri ile beraber nakit paraya gereksinim duyan vatandaşları adeta ilaç gibi gelecek kredi kampanyaları ise art arda gelmeye başladı. Yine cebinde Türk Lirası bulunan vatandaşlara bankaları yüksek mevduat hesabı faiz oranları ile yüksek kazanç elde etme vadediyor. Bankaların başlatmış oldukları kampanyalar açısından müracaat işlemleri başladı. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar açısından bankaların faizsiz kredi kampanyaları müracaat işlemleri koşulları ile bankaya para yatırmak isteyen vatandaşlar açısından en yüksek faiz veren bankalar ise listede yer almaktadır.