Vakıfbank bankamatik kartınız varsa, başka bankanın da olsa, 50.000 TL Yatıracak!

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden, bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Kamu bankası olan Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecek ve 50000 TL kredi kullanabilecek.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılarak, detaylı kredilerden faydalanabiliyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız maaşınızı Vakıfbank şubesine taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hemen hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu ödemelerde uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlara 50000 TL ödeme hemen verilecektir.

Emekli maaş alan vatandaşlar haricinde sigortalı olarak son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda da başvurularını, Vakıfbank mobil uygulaması veya Vakıfbank İnternet Şubesi üzerinden yapmaları durumunda, masrafsız olarak kredi ödemesi, bankamatik kartına yapılmaktadır. Banka şubesi üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar, Vakıfbank mobil uygulamasını tercih ederek, uygun faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar da 24 ay vadeli kredi kullanabilmektedir. Devlet bankaları üzerinde ençok tercih edilen Vakıfbank üzerinden sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız durumunda da ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.