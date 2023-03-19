VakıfBank bankamatik kartına 100.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu mart ayı sonuna kadar devam edecek açıklandı

Vakıfbank üzerinden bankamatik kartı hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanmak istiyorsanız sizlere uygun faizlerle yeni bir kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. VakıfBank bankamatik kartı hesabınız üzerinden sizlere 100.000 TL 24 ay vadeli 12 ay vadeli Kredi imkanı sağlamaktadır. Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olup emekli olması veya uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda Vakıfbank üzerinden başlatılan bu Kredi kampanyasına katılarak 100.000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borçlarını kapatmak için transfer kredisi kullanabilmektedirler.

Vakıfbank borçlarını kapatmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin özellikle de banka müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Vakıfbank yapmış olduğu kampanyalarda özellikle son zamanlarda borçlarını kapatmak isteyen ve borçlarını bir bankaya transfer etmek isteyen tüm bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması durumunda da kapatma kredileri vermektedir. Vakıfbank kapatma kredisi almak istiyorsanız başvurular sadece banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır.

Vakıfbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerle bu Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapacak olan tüm bireysel müşteriler şubelere giderken kimlikleri ve gelir belgelerinin yanında götürmeleri durumunda hızlı bir şekilde sonuç alabilecekler ve onaylanan kredi tutarı hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak vatandaşlara kullandırılmaktadır.