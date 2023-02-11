Vakıfbank bankamatik kartı olanlar için duyuru: 19 yaş üzerinde ödeme olacak

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan ve 19 yaş üzerinde olan herkesin başvuru yaparak, kredi ödemesi verilecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşların Vakıfbank, hesabı olması durumunda 19 yaş üzerinde olması durumunda banka bireysel kredi ödemesi gerçekleştiriyor. Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, yaptığı emekli kampanyaları ve sigortalı olarak çalışan kişiler için vermiş oldukları ihtiyaç kredileriyle birlikte diledikleri zaman ödemeler vermektedir.

VAKIFBANK KREDİ KAMPANYASI

Vakıfbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, şubelere gitmeden işlem yapabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade 100000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise sizlere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ihtiyaç kredisi verilecektir.

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlemler yapılıyor. Bir işyerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız ve son işyerimizde 6 aydır sigorta primleriniz yatıyorsa, Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların özellikle de kredi notu sıfır olması durumunda banka 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesiyle bu kişilere kredi vermektedir. Kefilsiz ve gelir belgesiz olarak kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde bankanın mobil uygulaması üzerinden yapacağınız işlemleri aynı zamanda müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapabilirsiniz.