Vakıfbank Bankadan Hesap Açtıranlara ve Hesabı Olanlara Şubelere Gelmeden 5 Maaş Nakit Ödemesi Yapıyor. Vakıfbank üzerinden ilk defa kredi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz, 5 maaş kredi verilecek. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyalarında en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir.

Almış olduğunuz maaş üzerinden 5 maaş kadar kredi kullanmak istiyorsanız bu bankadan daha önce hiçbir şekilde işlem yapmamış olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesini kullanarak, Vakıfbank'ın başlattığı bu kampanyaya katılabilirsiniz.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara Vakıfbank, düşük faiz oranları ile birlikte maaşlarının 5 katına kadar kredi imkanı sunmaktadır. Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu banka üzerinden olması, sigortalı olarak çalışan kişilerin ise maaşlarını, sigortalı primlerinin 6 aydır aynı işyerinde olması gerekmektedir.

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan diğer bankalardaki kullanmış olduğu ürünlerde, herhangibir sıkıntı yaşamamış, ödemelerini düzgün yapmış olan vatandaşlar, onsekiz yaşından büyük olması durumunda, Vakıfbank'ın başlattığı bu kredi kampanyasına katılabiliyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu en kolay bir şekilde nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması yeterli olacaktır. Ayrıca size en yakın Vakıfbank şubesine giderek banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank hesabı olan vatandaşlar, ayrıca kredi puanı yüksek olması durumunda bankanın internet bankacılığını kullanarak ta 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor ve onaylanan tutar, hemen kendi banka hesabına yatırabiliyor.