QNB Finansbank SMS Atan Müşteriler ile Kendi Hesabı Olan Kişilere 22.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı. Finansbank üzerinden hemen başvurunuzu gerçekleştirerek, 22000 TL kullanın. Banka üzerinden yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı birşekilde sonuç verilecek.

Acil ihtiyaç kredisi olarak başlatılan bu kampanyada 22000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara en düşük faiz oranları ile hizmet verecek olan Finansbank, hem banka şubesinden, hemde SMS satarak, başvuru alacak.

Sms ile 22000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak oturduğunuz yerden başvuruda bulunmak istiyorsanız, Finansbank'ın SMS kredi servisini hızlı bir şekilde başvurunuzu kendi cep telefonu numaranız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Finansbank'ın 50 30 numarasına, TC kimlik numaralarına göndererek başvuruda bulunabiliyor.

50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulamaya gerçekleştirecek ve sizin banka kredi puanınıza göre, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile sizlere gönderecektir.

22000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunan ve kredi onayı alan vatandaşlar, kredi sonucu öğrendikten sonra banka şubesine giderek, onaylı tutarı sadece kimlikleriyle birlikte kullanabilir.

Qnb Mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi ile birlikte 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka üzerinden sorunsuz bir şekilde kredi onayı almaları için en düşük kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması, sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise enson işyerinde iki aydır sigorta primlerim yatıyor olması gerekiyor.