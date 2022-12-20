3 bankadan flaş açıklama! Yapı Kredi Akbank ve Garanti Bankası kredi faizlerini düşürdü

Bankalar aralık ayı için yapmış oldukları Kredi kampanyalarını tekrardan duyurdu. 2023 yılı öncesinde özellikle nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için ve araç almak isteyen vatandaşlar için bankalar güncel kredi faiz oranlarını değiştirdi. Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından sizler de başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız yapılan bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabilir ve araç almak isteyen vatandaşlar ise taşıt kredilerinde düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanarak araba sahibi olabilirler.

Bankaların özellikle son zamanlardaki kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı vatandaşlar kredi çekme işlemlerini Yeni yıla ertelediler. Sadece ihtiyaç kredisi için değil araç satın almak isteyen vatandaşlara yönelik de bankalar kredi yarışlarına devam ediyor. 0 veya ikinci el araç alımlarınızda düşük faiz oranları ile birlikte Kredi alabileceğiniz bu 3 banka üzerinden banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini gerçekleştirerek sizler de taşıt kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası faizleri değiştirdi

Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapılan yeni kampanyada 0 ve 2 el araç alacak olan tüm vatandaşlara yeni bir kredi kampanyası açıkladığını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada 10 yaşına kadar olan ikinci el otomobiller için de 48 ay vadeye kadar sizlere kredi ödemesi gerçekleştirilecek ve 1.86 faiz oranlarından yararlanarak Kredi imkanı sağlanacaktır.

Akbank üzerinden taşıt kredisi kullanacak olan vatandaşlar 1.99 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanırken Garanti Bankası taşıt kredisi için 2.29 faiz oranları ile birlikte sizlere nakit kredi imkanı sağlayacak.

Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Halkbank üzerinden taşıt kredisi kullanmak istiyorsanız kimlik belgeleriniz ve gelir belgeleriniz ile birlikte alacağınız aracın faturası veya ruhsat fotokopisi ile birlikte en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.