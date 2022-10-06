Yapılan Bütün Kredi Başvurularınız Reddediliyorsa 40.000 TL Ödeme Almak İçin Bu Bankadan İşlem Yapabileceksiniz!

40000 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, diğer bankalardaki yapmış oldukları kredi başvurularında, olumsuz yanıt almaları ile birlikte kredilerini, PTT ile birlikte kredi veren Aktif Bank üzerinden istedikleri zaman kullanabiliyor. Sadece banka kredi notu düşük olan vatandaşların 40000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirerek, ödeme alabilecekleri bu kampanyalar üzerinden sizlerde işlemlerinizi yaparak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ptt ile birlikte Aktif Bank üzerinden sizlerde kredi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem sonucunu öğrenebilecek Ve onaylanan kredi, isterseniz, PTT şubelerinden, isterseniz de ev veya iş adresinden kullanabileceksiniz.

Ptt ve Aktif Bank arasında başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere aynı gün içinde hizmet verecek olan PTT ve Aktif Bank SMS ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere, sonuç vermektedir. PTT ve Aktif Bank üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak kredi işlemlerine hızlı bir şekilde yapabileceklerdir. PTT ve aktif Bank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacağını açıkladı.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Sms ile başvuru yapıldıktan sonra onay alan vatandaşlar, Genel Müdürlük tarafından aranarak, ne kadar onay aldıkları hakkında bilgileri mesaj olarak gönderilmektedir.