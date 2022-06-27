VAKIFBANK Açıklama Yayınladı! Son Tarih 30 Haziran Oldu! Bugün Anında Başvuru Yapabilirsiniz.

Kamu bankası Vakıfbank üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada acil ihtiyacınızın olması durumunda 30 Haziran tarihine kadar düşük faizlerle 5000 TL kredi kullanabilirsiniz. 5000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, Vakıfbank kredi politikalarına uygun olması durumunda acil ihtiyaçları için banka üzerinden kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir ve acil ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin öncelikli olarak bireysel müşteri olması, sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olması gerekmektedir.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak oldukça basit. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve Vakıfbank üzerinden verilen İhtiyaç Kredisi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için başvuru formunu dolduracak ve nekadar kredi onayı aldıklarını, cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile öğreneceklerdir.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Vakıfbank, sizlere internet bankacılığı üzerinden kredi desteği vermektedir. Banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir veya bu bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Vakıfbank mobil uygulamasını kendi cep telefonunuza veya tablet'inize indirerek, giriş yapıp, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır.

Emekli olan vatandaşlara kredi imkanı

Emekli olan kişiler eğer Vakıfbank üzerinden emekli maaş almıyorsa maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra sadece 5000 tl değil, 250000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Emekli maaşınızı, Vakıfbank şubelerinden almanız durumunda, sizlerin diğer Man, bankalardaki olan borçlarımızı da kapatacak ve tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayarak, transfer kredisi almış olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, Vakıfbank, sizlere hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır.