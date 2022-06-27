Banka Müdürü Açıkladı! 10.000 TL üzerindeki kredilerde yeni faiz oranları duyuruldu! Banka kredileri için başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Garanti Bankası ve Denizbank, yapmış olduğu yeni duyuruda, 10000 TL ve üzerindeki kredilerde, güncel faiz oranları haricinde kendi banka müşterisi olan vatandaşlara düşük faizlerle kredi vereceğini açıkladı. 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu bu iki banka üzerinden gerçekleştirerek işlemlerimize hemen yapabilirim acil ihtiyacınız olan bu parayı mesai saatleri dışında da kendi hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı üzerinden, bankamatik kartınıza yatırabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için kredi şartlarına uygun olmanız dahil birlikte hemen aynı gün içinde 10.000 TL ödeme alabileceğinizin haberi geldi. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bankanın müşterisi olması ve banka müşterisi hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi alabileceği duyuruldu. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşların aynı gün içinde kredilerini kendi hesaplarına yapılabileceği haberi geldi.

Denizbank

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi başvurusu için banka müşterisi olmasına gerek yok. En düşük faiz oranlarından yararlanarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler SMS atarak da bu bankadan kredi kullanabilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra şartlara uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabiliyor.