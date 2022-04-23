Vakıfbank açıklama yaptı! Emekli, çalışan kim varsa 14.000 TL ödeme kimlik numarasına göre ödenecek! Vakıfbank üzerinden emekli ve çalışan maaş alan vatandaşlar, 14.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi alabileceğiniz bu banka kredi kampanyasında işlemleri yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebiliyor. Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek işlem yapabilmektedirler. Banka şubelerine giderek başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişiler kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurusunu gerçekleştirirse aynı gün içinde sonuç alabiliyor.

Vakıfbank üzerinden 14000 TL nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan bu banka emekli olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi ödeyebilmesi için emekli maaşını kendi bankasına taşımasını istemektedir. Emekli maaşınızı kendi bankanızı taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için de banka kredi puanınızın 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Vakıfbank, yapmış olduğu 1.95 faiz oranları ile vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasından, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapacak olan kişilere hemen ödeme imkanı sağlamaktadır. Vakıfbank mobil uygulama üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir, onaylanan tutar, hemen kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Vakıfbank, resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilmeniz mümkün olmaktadır. Banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerin en az son işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olmasını gösteren bir belge istemektedir.