Para Arıyorsanız Uğramaz Gereken Yer Vakıfbank: 10.000 TL'den 50 bin TL'ye Kadar İhtiyaç Krediniz Hazır! Vakıfbank açıklama yapıyor! Banka müdürü duyurdu! Attığı mesaj ile 10.000 TL ile 50.000 TL Arasında ödeme var dedi. İhtiyaç kredisi kullanmak için bankadan bankaya giden vatandaşların Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyalarını gözden geçirmeleri gerekir. Vakıfbank tarafından sunulan 10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için bütün detaylar bu haberimizde...

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyalarının Özellikleri Nelerdir?

Vakıfbank ihtiyaç kredisinin alınmasını isteyen vatandaşlar, kredi kampanyalarının özelliklerini neler olduğunu yakından takip ediyor. Öncelikli olarak müşterilere Vakıfbank tarafından uygun maliyetler doğrultusunda finansman desteği sağlandığını söylemeniz gerekiyor. Sağlanan bu finansman desteği ile vatandaşlar, kendi bütçelerinde uğraşacak çeşitli aksamaları geçici bir şekilde ortadan kaldırabiliyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında vatandaşlara uygulanan aylık faiz yüzde 1.91 olduğu açıklandı. Kamu bankası olma sorumluluğu ile hareket etmeyi tercih eden Vakıfbank, müşterilerden ihtiyaç kredisi almaları halinde çok yüksek maliyetler talep etmiyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların yerine getirmek zorunda oldukları bazı koşullar vardır. Bu koşulların başında ise ihtiyaç kredilerine uygulanacak azami vade süreleri olmadığı Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun prensip kararına uyum sağlayan Vakıfbank ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar olan Kredilerde 36 aylık vade seçeneği sunulurken bu miktarın üzerindeki kredilerde ise 24 aylık vade seçeneği uygulanmaktadır.

Vakıfbank 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlara banka tarafından aylık yüzde 1.91 oranında faiz uygulandığını yukarıda belirtmiştik. Buna göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde alınacak 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık ödenecek taksit tutarı 410 lira olacak şekilde belirlenmiştir. Bu kredinin toplam maliyeti ise 14.794 TL olmaktadır.