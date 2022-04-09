Engelli Vatandaşlar Yüzde Kaç İle Emekli Olabilir? Prim Sigorta İle Rapor Koşulları Neler? Çalışan vatandaşların %40 ile %59’u arasındaki işgücü kayıpları genel itibari ile engellilik hakkı ile emekli olmalarının önünü açıyor. Peki engellilik hakkı ile emeklilik nasıl mümkün olmaktadır? Uzmanlardan cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Malulen emekli olabilmek amacıyla çalışan vatandaşların 10 yıl boyunca sigortalı olma koşulları ile 1800 gün prim ödeme şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Peki engellilik hakkı ile emekli olmak açısından hangi koşulların yerine getirilmesi gerekir? SGK uzmanı Bu soruya bizzat cevap verdi.

Engellilik Hakkı İle Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Bir erkek çalışan vatandaş, geçmişten şimdiye kadar bulunan süreç içerisinde çalışma durumu ile ilgili uzmanlara bilgi verdi. Çalışan kişi, yapmış olduğu açıklamada ise 1 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldiğini ve ilk SGK ödemesinin ise 22 Haziran 2010 senesinde gerçekleştiğini söyledi. Bu zamana kadar 3362 günlük bir prim ödemesi gerçekleştirdiği ve % 66 oranında da engellilik durumunun bulunduğunu söyledi. 15 aylık askerlik sürecini de eklenmesi ile beraber ne zaman emekli olabileceğini sordu.

Emekli vatandaşlığını sormuş olduğu soruya cevaben SGK uzmanı, 5510 sayılı kanunun 28. Maddesinde bulunan hükmü anımsatarak cevap verdi. Bu kapsamda hastanelerin sağlık kurulları tarafından düzenlenecek raporlar ile dayanağı tıbbî belgelerin SGK sağlık kurulları tarafından incelenmesi neticesinde işgücü kaybı oranına göre yaş koşulu olmaksızın emeklilik hakkı sağlandığı açıklandı.

Söz konusu kanun maddesine göre;

%50 ile %59 arasında işgücü kaybı bulunması halinde 16 yıl sigortalılık süresi ile 3900 prim gün ile emeklilik hakkı elde edilebilir. Eğer ki engel oranı %40 ile %49 arasında gerçekleşirse 18 yıl sigortalılık süresi ile 4300 günlük prim ödemesinin yapılması sonucunda emeklilik hakkı elde edilebilir.