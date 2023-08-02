BDDK'nın aldığı son kararların ardından bankalar kredi verme uygulamalarını yeniden düzenliyor ve bu da faiz oranlarında beklenen artışa yol açıyor. Ancak Vakıfbank, bu değişiklikler yürürlüğe girmeden önce ihtiyaç kredisi almak isteyenlere son bir şans sunuyor. İşte bankanın son teklifi…

NEDEN VAKIFBANK'I SEÇMELİSİNİZ?

BDDK'nın bireysel kredilerde risk ağırlığını artırma kararıyla birlikte bankaların faiz oranlarını yükselteceği ve müşteriler için borçlanmayı daha pahalı hale getireceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde bireysel kredi faiz oranlarının yüzde 3 ila yüzde 6 arasında değişmesi muhtemel. Bu durum karşısında bireyler uygun faizle kredi alabilmek için son fırsatı değerlendirmek istiyor.

Vakıfbank, bir kamu bankası olarak sahip olduğu itibar nedeniyle bireysel kredi arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor. Banka, rekabetçi faiz oranlarıyla bireysel krediler sunmakta ve beklenen faiz artışından önce çok sayıda başvuru sahibinin ilgisini çekmektedir.

FAİZ ORANLARI VE VADE SÜRELERİ

Vakıfbank şu anda aylık yüzde 2,75 faiz oranıyla bireysel kredi sunmaktadır. Bununla birlikte, bu oranın değişebileceğini ve potansiyel başvuru sahiplerinin potansiyel olarak artmadan önce bu düşük faiz oranından yararlanmak için hızlı hareket etmeleri tavsiye edilir. Neyse ki, BDDK tarafından yapılan son değişiklikler bireysel krediler için azami vade sürelerini etkilemedi. Müşteriler hala 36 aya kadar kredi vadesi tercih edebiliyor. Ancak bu vade süresine sahip krediler için 50.000 TL'lik bir limit belirlenmiştir. Bu limiti aşan kredilerde vade süreleri 24 aya, hatta 12 aya kadar indirilebilecek.

Vakıfbank, kredi geri ödeme sürecini müşterileri için uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Borçlular, bütçe ihtiyaçlarına uygun bir ödeme planı seçme esnekliğine sahiptir. Kredi maliyeti daha sonra seçilen ödeme planına göre hesaplanarak borçlulara mali durumları üzerinde daha iyi kontrol imkanı sunuyor. Vakıfbank'tan aylık yüzde 2,75 faiz oranıyla 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullananlar için aylık taksit tutarı 2.490 TL. Kredinin faiz dahil toplam maliyeti ise 89.670 TL olacak.