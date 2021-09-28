Vakıfbank 50 Bin TL Kredisi İzdihama Neden Oldu! Vakıfbank’tan Bazı Meslek Gruplarına Ayrıcalıklar

Son zamanlarda artan parasal ihtiyaç nedeni ile vatandaşlar kredi kullanımına yöneliyor. Söz konusu yönelime neredeyse her banka cevap vermeye çalışıyor ancak aralarından bazıları yaptığı özel kampanyalar ile kendi adını duyurmayı başarıyor.

Hali hazırda birikim sahibi olan vatandaşlar birikimlerinden harcamaya başlarken bazı vatandaşlar kredilere başvuruyor.

Vakıfbank bazı meslek gruplarına özel 50 Bin TL Destek Kredisi hazırladı. Özellikle bu kredi ile adını duyuran Vakıfbank Avukatlar için özel kredi imkanı tanımladı. İşte hamlesi ile avukatların yüzünü güldüren Vakıfbank kredi detayları.

Vakıfbank’tan Avukatlara Özel Kredi İmkanı

Vakıfbank’tan avukatlara özel kredi maddi sorunlar çeken avukatların yardımına yetişmiş durumda. Pandemi sürecinde etkilenen meslek grupları arasında yer alan avukatlar, bazı harcamalar ve ihtiyaçlar için kredi ihtiyacı duymakta.

Vakıfbank tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde düşük faiz, yüksek vade oranları ile 50 Bin TL’ye kadar kredi imkanı tanımakta. %1,53 Faiz oranı sunan Vakıfbank, 36 Ay’a kadar çıkan vade imkanları ile avukatların yüzünü güldürmüş durumda.

Avukatların yararlanabileceği kredinin kullanımı için bazı şartlar bulunmakta. Bu şartlar arasında, avukatlığa yeni başlamış olmak veya hali hazırda bir yıldır avukatlık yapıyor olmak bulunuyor. Kredinin limiti 20 Bin TL ile sınırlandırılmakta.

Avukatlar Ne Kadar Kredi Alabilir? Kredi Alma Şartları Nelerdir?

Vakıfbank’tan avukatlara özel kredi. Peki, avukatlar krediden nasıl yararlanabilir?Krediden yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Avukatların krediden yararlanabilmek için yeni avukat olmuş olması veya bir yıla yakın bir süredir avukatlık yapıyor olması gerekmekte. Söz konusu koşulları karşılayan avukatları son bir şart beklemekte. KKB Yani, Kredi kayıt bürosu notunun 0-1,250 arasında olması gerekmekte.

Söz konusu koşulları karşılayan avukatlar 20 Bin TL ile sınırlandırılmış krediye hemen başvurup kullanabilmekte. Düşük faiz imkanı sunan Vakıfbank, kredinin kolay ödenebilmesi için yüksek vade oranları da sunmakta.