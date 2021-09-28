Son dakika: Sigortalı olarak çalışan kişilere 5000 TL destek ödemesi yapılıyor

Sigortalı olarak çalışan kişilere 5000 TL destek ödemesi yapılıyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa belirtilen bankalar üzerinden hızlı bir şekilde online veya SMS ile kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredilerinde 36 ay vadeye kadar bölerek hesaplarına aktarabilirler.

5000 TL ve üzerinde destek ödemesi almak isteyen kişiler diye banka kredi notu uygun olması durumunda bankalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem yaparak kredilerini kullanabileceklerdir.

5000 TL başvuru yapmak isteyen kişiler için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapan Finansbank 5030 numarasına SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı gösteriyor.

Finansbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyasına hemen katılabilirsiniz. 5030 numarasına t.c. kimlik numaranızı göndererek Kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan tutarı ne kadar olduğunu mesaj da görebilirsiniz.

Finansbank haricinde Akbank üzerinden de özellikle online ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 5000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Akbank hesabınız varsa 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu cep telefonunuzdan mesaj atarak veya bankanın Akbank direkt uygulamasına girerek buradan hızlı bir şekilde başvurunuzu yaparak kullanabilirsiniz.

5000 TL kredi başvurusu yaptıktan sonra eğer internet sitesi üzerinden işlem yapacaksınız kredilerde masrafsız olarak sizlere ödeme yapılacak ve onaylanan Kredi de hemen Akbank hesabınıza yatırılacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi notuna ve daha önceki kredi geçmişine bakarak onay verecektir.

5000 TL ve üzerinde herhangi bir kredi limitinde onay almak istiyorsanız en az kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda hızlı bir şekilde bankadan onay alabileceksiniz.