Uzun süredir yeni bir araç alma hayalini kuranlar yükselen kur fiyatlarından kaynaklı sıfır kilometre araç modellerine yaklaşamazken ikinci el araç olabilmek dahi hayal haline geldi. Otomotiv sektöründe oluşan beklenmeyen o artış Bakanlık tarafından uygulanan müdahaleler ile kısa süreliğine de olsa dizginlendi. Araç fiyatlarında oluşan köpük ortadan kalkarken bankaların sunduğu kredi teklifleri Ağustos ayına özel güncellendi.

Araç fiyatlarının makul seviyeye düştüğü bu yeni dönemde bankaların sunduğu kredi teklifleri araştırılıyor. Vakıfbank 48 ay vade fırsatı ile sunduğu 0 Kilometre Taşıt Kredisine başvuruya açık hale getirdi. Banka müşterisi olan her başvuru sahibi için 100.000 TL kredi tutarı tek tuşla anında hesaba yatırılıyor.

VAKIFBANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıfbank 0 Kilometre Taşıt Kredis için belirlenen azami tutar satın alınacak nihai fatura değeri üzerinden hesaplanıyor. 0 ve 400.000 TL aralığında olan tüm taşıtlar için %70'e kadar kredi kullanılabiliyor. 400 bin TL altı araçlar için 48 ay vadeli kredi teklifi 3 aylık dönemler halinde veya değişen taksitlerle geri ödenebiliyor.

Vakıfbank 100.000 TL taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Başvuruda bulunacak olan kişinin taşıması gereken şartlar arasında şunlar yer alıyor:

Bankaya teminat olarak sunabileceği düzenli bir gelirin bulunması

Satın alınacak aracın nihai fatura değerinin 400 bin TL ve altında olması

Banka kayıtlarında kredi notu olumlu olması

Vakıf bankını sunduğu kredi derecelendirme aralığında bulunuyor olunması

Araç rehninin teminat olarak sunulması

VAKIFBANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Vakıfbank 0 Kilometre Taşıt Kredisi başvurusunda gerekli gördüğünde teminata ek olarak gayrimenkul ipoteği, kefalet ya da mevduat rehni talep edebilir. Vakıfbank 100.000 TL taşıt kredisine başvuruda bulunmak isteyenlerin başvuru sırasında şubeye sunması gereken gerekli evraklar arasında şunlar yer alıyor. Başvuruda bulunacak olan kişinin: