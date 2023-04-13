Vakıfbank 10.000 TL Ödeme İçin Süresiz Ödeme Verecek: TC Kimlik İle Başvuru Yaparak Hemen Ödeme Alın! 

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli 10.000 TL yeni bir krediyi, TC kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde olabilecekler. Acil kredi ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemenizin ne kadar olacağı hakkında bilgiler sizlere verilmektedir.

En düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bir bireysel kredi kullanabileceğiniz, Vakıfbank üzerinden verilen bireysel tüketici kredisi sizlere hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılması için internet bankacılığı uygulaması, üzerimden işlem yapmanız istenmektedir.

Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden 10 bin TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler en yakın banka şubesine kimlik gelir belgesi ve İkametgah belgesi ile gitmesi gerekiyor. Ayrıca bankadan alacağımız kredi başvuru formunuda eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Vakıfbank üzerinden 10 bin TL kredi başvurusu yaptığımızda banka sizleri 36 ay vadeye kadar seçenekler sunacaktır. Bu kredileri ister 3 ay ertelemeli isterseniz de ödemelerini 2 ayda bir veya üç ayda bir olarak yapabileceksiniz.

Kredi onayı banka şubeleri tarafından verilmektedir. Krediniz onay almadıysa banka genel müdürlüğü değerlendirmeye alacak ve size bu değerlendirme sonucunda krediniz kullandırılacakdır. Vakıfbank Genel Müdürlük Kredi değerlendirmesini yaptığı zaman kefil veya teminat isteye bilmektedir.