Emekliye SMS ile ödeme: 100.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma imkanı sağlanıyor! Son dakika!

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı hesaplarınız üzerinden 100000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faizlerle ödemeler verileceği bir kredi kampanyası açıklandı. 100000 TL 24 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi sizlere 5 dakika içerisinde sonuç olarak verilmektedir. 100000 TL 24 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak için uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştiriyor.

Nakit kredi kullanmak istiyorsanız ve emekli maaş hesabınız üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Emekli kredisi başvurusu sms ile nasıl yapılır?

Eğer kredi notu yüksek olduğunu düşünüyorsanız, bankanın sms kredi servisini de kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız, bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın tekrardan bir boşluk bıraktıktan sonra aylık aldığımız maaşı yazarak 44 11 numarasını mesaj olarak gönderin. Bu mesajı attıktan 10 dakika içerisinde Yapı Kredi Bankası sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu cep telefonunuza verecektir. Genellikle kredi notu yüksek olan müşteriler bu krediler de onay alabilirler. Eğer böyle bir onay alacaksanız bankaya gittiğimizde maaş taşıma işlemi yapmadan da 100.000 TL emekli kredisi kullanabilirsiniz.