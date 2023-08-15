Uzun süredir kendi evinin hayalini kuranlar, birikimi bulunan fakat nakdi desteğe ihtiyaç duyanlar bankaların sunduğu kredi kampanyaları sayesinde aylık taksitlerle beklemeden yeni evine kavuşuyor. Türkiye'nin köklü bankaları arasında yerini alan Akbank düşük faiz fırsatı ve esnek kredi ödeme limiti ile ev sahibi olma hayalini gerçekleştiriyor.

Banka müşterisine özel avantajlı faiz oranları üzerinden en yakın şubeye giderek başvuru yapanlar bütçesine uygun ev kredisini anında hesabında bulabiliyor. Kişiye özel oluşturulan konut kredisi ödeme planı farklı vade seçenekleri ve taksit oranları ile belirlenebiliyor.

AKBANK 300 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank konut kredisi başvurusu için müşteri hesabı oluşturmak gerekiyor. Ön başvuru için; Akbank internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor. Başvuru sırasında kredi limitine dair detaylar öğrenilebiliyor. En yakın Akbank şubesinden konut kredisi başvuru süreci tamamlanabilir. Banka gerekli gördüğü durumlarda ek belge isteme hakkını korur. Onaylanan her kredi banka tarafından kısa mesaj yoluyla bildirilir. Kredi başvuru sürecinde banka isteğe göre kefil talep edebilir.

AKBANK 300 BİN TL KONUT KREDİ ÖDEME TABLOSU

Akbank konut kredisine başvuruda bulunmak isteyenler 23-65 yaş aralığında bulunmalıdır. Risk ve sicilinde herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan ve gelirini belgeleyebilen her Akbank'lı konut kredisi başvurusunda bulunabilir.

Akbank konut kredisi başvurusunda bulunanlar için aylık geri ödeme planı ve konut kredisi hesaplama tablosu aşağıdaki listeden incelenebilir: