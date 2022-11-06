Uzun Vadeler İle Nakit Kredi Alacak Kişilere, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası Açıklama Yaptı

Uzun vadelerle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası açıklandı. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizler de 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri verilmektedir.

Akbank, SMS atarak ve internet üzerinden sizlere kredi, onayı sunacak.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara kredi işlemleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve cep telefonları üzerinden yapılacağı açıklandı. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Akbank üzerinden Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verilmektedir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyorsunuz.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası da 50000 TL kadar sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını açıkladı. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden almış olduğunuz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden verilmektedir. Banka hesabı olan vatandaşlar, müşteri hizmetleri numaralarını arayarak almış oldukları internet şifreleriyle birlikte bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden 50000 TL kredi başvurusu yapmaları durumunda 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilmektedir.