3 bankadan açıklama! Deprem oldu! Bugün başvuru yapanlar artık düşük faizli 100.000 TL ödeme alacak!

100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 24 ay vadeli kredi verecek olan 3 banka açıklandı. En düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi olabileceğiniz bu bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri 100000 TL'ye kadar ödenirken, bu krediler ile birlikte borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi onayı alabileceğiniz kampanyalar üzerinden desteklerinde faydalanmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki bankalar üzerinden hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka kredi puanı da uygun olması gerekiyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların 100000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hemde borç kapatma kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Garanti Bankası şubelerine giderek başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri dilediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapma imkanı sizlere sunulmaktadır.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK

Ziraat Bankası ile birlikte Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlarda devlet bankası olmasından dolayı bu bankalar üzerinden alacakları kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Ziraat Bankası Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden yaptıkları tüm işlemlerde nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelerden gelir, belgeleriyle birlikte başvuru yapabileceğini de söylemek istiyoruz. Hem banka borçlarınızı kapatmak için hemde ihtiyaç kredisi kullanmak için bu bankalar, sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamaktadır.