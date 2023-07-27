Psikolog Doktor Gizem Sürenkök, aşkın ömrünün ne kadar olduğunu, bir çocuğun ilişkiyi sağlamlaştırıp sağlamlaştıramayacağını ve partnerler arasında neden belli sınırların olması gerektiğini açıkladı. İlişkilerin devam etmesi günümüzün yüksek tempolu dünyasında giderek zor oluyor ve çiftler bazen ilişkilerini noktalama kararı alıyor. Pandemi süreci sonrasında özellikle uzun süredir birliktelik yaşayan çiftler ilişkilerini bitirme kararı almıştı. İnsan ilişkilerinin değişkenliklerle dolu olduğu ve giderek karmaşıklaştığı bu dönemde iki insan arasında uzun süreli bir ilişki yaşamakta zor olan bir konudur.

Uzun süreli ilişkiler için tüyolar paylaşan yakın ilişkiler kurucu ortağı psikolog doktor Gizem Sürenkök sevginin eylem gerektirdiği cümlesine vurguda bulundu. İnsanların ilişki denildiği zaman her şeyin çok kolay olduğunu düşündüğünü söyledi. İnsanların uyumlu olduklarını çok severek başladıklarına aileleri tanıştırmak sürecinin iyi ve kolay bir şekilde işlediğini ve benzer zevklere sahip olduklarını düşündüğünü açıkladı. Elbette bu durumun gerçeği yansıtmadığını ifade eden Sürenkök, ilişki sürdürme literatürünün içerisinde çok güzel stratejilerin bulunduğunu ve oldukça geniş bir durum olduğunu ifade etti. Böyle durumları hayata adapte edebilmek için ise çiftlerin çaba sarf etmesinin gerekli olduğunu ve ilişkilerin ciddi anlamda emek istediğini açıkladı.

Aşkın ömrünü aşkı nasıl tanımladığımızı belirlediğini ifade eden Sürenkök, aşk yalnızca ilk anda hissedilen kalp çarpıntısı yoğun duygular ve başka hiçbir şey düşünememe hali olarak tanımlanıyorsa o aşkın ömrünün 18-30 ay arasında değişebileceğini ifade etti. Diğer taraftan aşık hissetme durumu tutulma denilen dönemden sonra daha iyi hissettiren huzurlu, güvenli ve gelişen bir bağlama dönemini de içermektedir. Bu şekilde bakıldığı zaman aşkın ömrünün sonsuz olduğunu söylemekte mümkün olacaktır. Dürüst ve açık bir şekilde konuşmak da iletişimin en önemli prensibi olmaktadır ve ilişkiler gündelik konuları ihtiyaçları istekleri sorunları ve hayalleri konuştuğu zaman daha uzun sürmektedir.