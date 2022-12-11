Üzüldüğümüzde Boğaza Yumru Oturması Nedir, Duygusallaşınca Vücut Nasıl Tepki Verir?

Bazı zamanlarda ağlarız, üzülürüz, oldukça fazla duygusallaşırız ve boğazımızda bir yumru olduğunu hissedebiliriz. Böyle günlerde boğazın düğümlendiği şeklinde bir cümle kurulmaktadır. Boğası düğümlenmek deyimi üzüldüğümüz zaman kullanılır ve fiziksel reaksiyonu olan gerçek anlamlı bir durumdur. Sizler için haberimizin devamında üzüldüğümüzde vücudumuzun verdiği tepkileri ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık. Vücudumuz ağladığımız zamanlarda bazı tepkiler vermektedir. Örneğin gözyaşlarımız akmaktadır ya da boğazınızda bir yumru oturmuş gibi hissettirmektedir. Boğazımızda ağladığımız zaman hissettiğimiz yumrunun neden yaşandığını anlamak için önce ağladığımızda vücudumuzda neler gerçekleştiğini ve neden ağladığımızı bilmemiz gerekmektedir.

Tam olarak ağlamanın nedeni çözememiştir ancak doğamız gereği iletişim halinde olduğumuz bir gerçektir. Sözsüz bir iletişim yolu olarak görülen ağlamak ise bazı zamanlarda çok fazla görülebilir. Yapılan bazı bilimsel araştırmalara göre ağlamak zarar veren kişiye teslim ya da zarar veren bir durumu kabullenmek olarak görülmektedir.

Ağladığımız zaman burun akıntısı yaşanabilmektedir ve vücudumuzda bulunan lakrimal bezlerin devreye girmesi sonucunda gözyaşı üretimi başlamaktadır. Burnumuza açılan gözyaşı kanallardan geçer ve burada mukoza ile karışması halinde burun akıntısı yaşanır. Yine burun akıntısı gibi nefes değişimi de ağladığımız sırada vücudumuzda meydana gelen bir başka değişim olarak görülmektedir. Ağlama sırasında çok şiddetli bir rahatsızlık durumunda olduğu gibi kesik kesik şeklinde tarif edilen nefes şekle girer ve nefesler kısalır. Hıçkırıklar ile derin nefes alma çabasının kesintiye uğraması bu şekilde adlandırılmaktadır.

Çoğu zaman kontrolü kaybettiğimiz sırada devreye giren ağlama olayı vücutta yavaşça da hızlı nefes alma ya da kalp atış hızı artması gibi fiziksel reaksiyonların yanı sıra stresin artması gibi psikolojik olaylara da sebep olabilmektedir. Bu vücut olayları ağlama sırasında yaşanır ve koşullara bağlı olarak değişebilir. Yine ağladığımız zaman boğazımız normalden daha geniş bir şekilde açılmaktadır ve yutkunmaya çalıştığımız zaman boğazınızda hissettiğiniz yumru bu sebeple meydana gelmektedir.

Ağlama moduna geçmeye yaklaştığınızda ya da ağladığınız sırada boğazınızda bir yumruk hissi oluşabilir ve bu hisse globus adı verilir. Pek çok insanda stres durumlarında görülen bu durum sıklıkla yaşamaktadır. Daha fazla oksijen almak için ağladığınız sırada derin nefesler alabilirsiniz ve bu durumu telafi etmek için glotisiniz de açık tutulmaktadır.

Gözyaşlarının oluşmasına beyinde stres, öfke, üzüntü, zevk ve fiziksel acı gibi durumların kaydedilmesi sebep olabilir. Yine ağlama olayının yaşandığı sırada sıkıntılı, kaygılı ve gergin hissetmek sürekli ağlama isteği yaşamak, çabuk sinirlenmek ve hızlı nefes alıp vermek gibi durumlar yaşanır. Bir insanın çok ağlaması sırasında ise göz kapaklarında şişme meydana gelebilir. Yine çok ağlamak baş ağrısı yapabilir ancak ağlama olayının gerçekleşmemesi için kişi kendini tutarsa bu durumda baş ağrısına sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra baş dönmesi ve mide bulantısı da baş ağrısı ile beraber ortaya çıkabilir. Hatta aşırı ağlama sonucunda kişinin bayılması da olası bir durumdur.