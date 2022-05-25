Uzmanlar Uyarıyor! O Yönde Yatırım Yapanlar Paralarını İkiye Katlayacak! Yatırımcıların gözdesi olarak bilinen altın, 2021 senesi içerisinde olduğu gibi bu senenin ilk yarısında da oldukça hareketli günler geçirdi. Altın fiyatları, son dönemlerde meydana gelen çeşitli dalgalanmalarla beraber gerek yatırımcısına kazandırıyor gerekse de vatandaşın gelecek ile ilgili analizinde kararsız kalmasına sebep oluyor. İşte altın piyasasında ve dolar kurunda son gelişmeler ve çok daha fazlası haberimizde...

Altın Piyasasında Son Durum Ne?

Tarih boyunca en güvenilir ve etkili yatırım aracı olarak bilinen altın, 2022 senesi içerisinde yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Özellikle de dünyada yükseliş seyrinde olan enflasyon rakamları ile ülke ekonomilerinde meydana gelen büyüme yavaşlığı ile beraber altın, en güvenli liman haline geldi. Güvenlik yatırım hususunda daha hassas yaklaşan katılımcıların altına olan talep ve bilgileri ile beraber altın fiyatlarında çok önemli artışlar yaşanıyor.

Hafta başından itibaren altının ons fiyatı 1.868 dolar seviyesinde gezinirken gram altın ise %0.4 gibi bir artış ile 947 TL’den işlem görüyor.

Dolar Piyasasında Son Durum Ne?

Küresel krizler, dolar piyasasında da çok önemli değişiklikleri meydana gelmesine sebep oluyor. Anlık ve günlük periyot açısından bakıldığında ciddi artışlar ve düşüşler yaşayan dolar, geçtiğimiz haftayı 15.87 TL ile kapatmıştır. Hafta sonu boyunca yükselişini devam ettiren dolar, hafta başı ile beraber biraz geriledi.

Uzmanların yapmış oldukları açıklamalar ve analizlere baktığımızda dolar ve altın piyasasında her ne kadar da şimdilik dalgalanma yaşansa da orta vadeli bir şekilde yatırım yapan kişilerin ellerindeki kazanımlarını iki kat arttıracağı yönünde.