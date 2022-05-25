Kara Gün Dostu Bu Bankalardan Harika Fırsat! Kimlik Kartınızı Banka Memuruna Uzatmanız Yeterli! Ülkemiz son dönemlerde zorlu günlerden geçiyor. Önce koronavirüsü pandemisi daha sonrasında ise Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması gibi çeşitli problemlerden sonra ekonomik açıdan zorlu günler geçiren Türkiye’de, nakit arayışı içinde olan vatandaşları sevindirecek müjdeli haber kamu bankalarından geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında kamu bankaları peş peşe açıklama yaparak vatandaşlara acil nakit problemlerini karşılamaları açısından 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi vereceklerini açıkladı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizin devamında...

Vakıfbank ₺10.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına nasıl başvurulur?

Vakıfbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara en çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde, aylık faiz tutarı %1.56 olacak biçimde, ilk taksit ödemesi ise 90 gün sonra olacak şekilde 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini vereceğini açıkladı. Başvuru işlemleri ise Vakıfbank şubeleri ve mobil bankacılık uygulamalarından yapılmaktadır.

Halkbank 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu!

Erdoğan’ın açıklamalarından sonra 10.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini söyleyen Halkbank üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların aylık yüzde 1.86 faiz oranı ile 3 ay geri ödemesiz ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların nakit problemlerini gidermek amacıyla Halkbank şubeleri ve Halkbank mobil bankacılık ile internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları gerekir.

Ziraat Bank 10.000 TL ihtiyaç kredisi

Türkiye’nin en köklü kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası tarafından peş peşe yapılan duyurular ile beraber ₺10.000 tutarında ihtiyaç kredisinin vatandaşlara verileceği açıklandı.

Ziraat Bank şubeleri ve mobil bankacılık ile internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara aylık %1.29 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde ilk taksit ödemesi ise 90 gün olacak biçimde 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek.