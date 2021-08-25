Uzmanlar Uyardı! Saç Boyası Tehlikeli Mi?

Kadınların özellikle pandemi döneminde kimyasal saç boyalarını evde kullanması hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, bazı risklerin bulunduğunu belirtti. Alerjik bünyeye sahip kadınlar ile onkoloji hastalarının saçlarının sık bir şekilde boyanmasına karşın ciltte ve deride istenmeyen reaksiyonlar ile karşı karşıya kalınabildiğini ifade eden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Kaşıntı ve kızarıklık gibi sonuçlar ile karşılaşılabildiğini ifade eden Amato, bu durumda ise bitkisel bakımları önerdi.

Kadınların parlak bir görünüme ulaşmak adına kullandığı saç boyalarının zaman zaman sağlık sorunlarına yol açabildiği hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, açıklamaları ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Amato, salgın süreci boyunca kuaförlerin değerinin daha iyi anlaşıldığını da ifade ederken kadınların uzun süre boyunca saçlarını evde kendilerinin boyamak zorunda kaldığını anlattı. Evde boyama yapılması sırasında yanlış uygulamalara da vurguda bulunan Amato, saç boyasına eldiven kullanılmaksızın temas etmenin riskli olduğuna da dikkat çekti. Bunun yanı sıra boya işlemi yapılması ardından kimyasal maddelerin artmaması adına en az 24 saat boyunca saçların yıkanmaması gerektiği hakkında açıklamalar gerçekleştiren Amato, önemli bilgi paylaşımlarında bulundu.

Saça boyanın uygulanması sırasında beklenilmemesi gerektiğine vurguda bulunan Amato, saç boyasının herkesin ihtiyacı olduğunu çünkü genç gösterdiğini ifade etti. Bu sayede özgüvenin arttığına da dikkat çeken Amato, bitkisel boyaların tercih edilmesi gerektiği konusunda da açıklamalar gerçekleştirdi. Daha az kimyasal boya kullanılması hakkında açıklamalarda bulunan Amato, özellikle belli hastalıklar geçiren kişilerin bitkisel boyalar dışında bir tercih yapmaması gerektiğini söyledi. 15 günden erken bir zamanda da boyamanın zararlı olduğunu ifade eden Uzman Doktor, minimum 15 gün beklenilmesi gerektiğini ancak bir ay beklemenin daha doğru olduğunu açıkladı.