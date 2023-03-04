Son dakika haberi ile uzmanlar uyardı! O borcu olan EYT’liler emekli olamıyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesindeki gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından talip ediliyor. Merakla beklenen EYT ile ilgili düzenleme Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlandıktan sonra 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılmış oldu. Fakat gelen son dakika uyarısı telaşa neden oldu. O borcu bulunun kişiler emekli olamıyor. Uzmanlar uyarıyor. İşte konu ile ilgili detaylar…

EYT düzenlemesi milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanan EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı doğmuş oldu. Sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken uzmanlar tarafından yapılan uyarı telaşa neden oldu. O borcu olan vatandaşlar emekli olamıyor. Emekli dilekçesi ne zaman verilirse avantajlı olunur? Bu soru binlerce kişinin kafasında merak teşkil ediyor. EYT de şartlar neler? Kimleri kapsıyor? Başvuru nasıl yapılacak? EYT ile ilgili son gelişmelerin detayları sizler için araştırdık…

Uzmanlar prim borcu bulunan EYT’lileri uyardı. Sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilerin 1999 yılından önce sigorta girişinin olmasına rağmen 6500 prim günü bulunan, fakat dokuz aylık Bağ-Kur prim borcu bulunanlar için durum pek iç açıcı değil.

O Borcu Olanlar Dikkat!

Günün tamamlayarak yapılandırmayı bekleyen vatandaşlar borcunu ödeyerek hemen emekli başvurusu yapabilir mi? Sorusunun cevabını arıyor. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar “Kurum tarafından aylık bağlanabilmesi için başvuru yapan kişinin sigortalı olmasından dolayı prim borcunun bulunmaması gerekir. Bu durum sadece Bağ-Kur’lu olan vatandaşlar için geçerli olmayıp SGK kapsamına da dâhil olanları ilgilendiriyor.

SSK primlerinin yeterli olması durumunda bile Bağ-Kur prim borcu bulanan kişiler emekli olamıyor. Genel kurula gelen ve gelecek hafta görüşülmesi beklenen yapılandırma ile ilgili teklifte Bağ-Kur prim borçlarına ilişkin hüküm bulunmuyor.