Uzman’dan Son Dakika Açıklaması Geldi! Daha Önce Kredi Kartı Alamayanlara Kart Veren Bankalar Hangileri Belli Oldu

Kredi kartı alacaklara müjde. En kolay ve en çabuk, kredi notu düşük olanlara bile kredi kartı veriliyor. Uzman isim duyurdu. Kredi kartı kullanımı oldukça fazla olan ülkemizde, her bankanın kendine uygun politikalarına göre kredi kartı kampanyaları vardır. Bankalar krediler gibi kredi kartı verecekleri zamanda kişilerin banka şartlarına uygun olmalarını istemektedir. Sizlerde eğer kredi kartı başvurusu yaptıysanız ve banka size onay vermediyse bu kredi notunuz yüzündendir. Kredi notu yüzünden onay alamayanlar, bazı bankalardan kredi kartı için başvuru yaparsanız, bu bankalar kişilerin sicillerine göre onay verecektir.

ING Bank Bonus Kredi Kartı Başvurusu

ING Bank üzerinden bonus kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Banka bu kredi kartını düşük kredi notu olan ve banka sicili temiz olan kişilere de gelir belgesi vermesi durumunda onay verecektir. Kredi kartı aldığınızda bonus özellikleri olduğu için bu kartın çok avantajlı olduğunu söylemek istiyoruz. Yapacağınız kredi kartı alışverişlerinde bonus puan kazanabilir ve bu bonus puanı daha sonra kullanmak üzere alışverişlerinizde harcayabilirsiniz. Banka ayrıca size özel kampanyalar ile kredi kartı ile yaptığınız alışverişleri taksitlere bölecektir. Bu kredi kartına sahip olmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Akbank Axess Anında Onaylı Kredi Kartı Başvurusu

Akbank, Axess özellikli bir kredi kartı vermektedir. Bu bankadan kredi kartı başvurusu yapacaksanız, Axess özellikli bir kart alabilirsiniz. Banka başvuru yapacak olan kişilerin kredi notu düşük olsa bile anında onay verecektir. Üstelik banka kredi kartı başvurusu yapan müşterilerin anında kart onayını alacakları zaman ne kadar kredi kartı limiti olduğunu da öğreneceklerdir. Bankanın resmi internet sitesinden, internet bankacılığından ve mobil bankacılıktan kredi kartı başvurusu yapabilir, size en yakın Akbank şubesine kimliğinizle giderek hemen işlem yapabilirsiniz. Banka şubelerinden alacağınız kredi kartı, eğer bankada basılıp verilen bir şube ise hemen işlem yapacaksınız.

Vakıfbank World Kredi Kartı Başvurusu

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden World kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank, kamu bankası olmasından dolayı uygun kampanyalar yapan bir bankadır. Bu sebeple Vakıfbank, kredi notu düşük olan emekli ve çalışanlara da kredi kartı hizmeti vermektedir. Vakıfbank üzerinden alacağınız bu kredi kartı hizmetlerinde banka size World özellikli bir kart verecektir. Yapacağınız alışverişlerde, World puan kazanabilir ve size özel kampanyalar ile kredi kartınızla yaptığınız alışverişlerde taksit yapabilirsiniz. Başvuru banka şubelerinden ve internet sitesinden yapılmaktadır. Vakıfbank’tan ayrıca taraftar kredi kartı başvurusu da yapabilirsiniz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarıysanız banka kredi kartı başvurusu yaptığınızda bu takım logolu olanları seçebilirsiniz.