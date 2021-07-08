Çiftçiye Müjde Geldi! Son Dakika, 50.000 TL Nakit Alınacak! Geri Ödemesi İstediğiniz Zaman

Son Dakika Çiftçiye de Müjde Geldi. Bankalar son dakika kredi haberini duyurdu. 100.000 TL ve üzerinde ÇKS belgesi olanlar kredi alabilecekler. İşte detaylar... Bankalar her meslek grubuna göre kredi imkanları sağlayan kurumlardır. Tarım ve Hayvancılık işleri ile uğraşanlarda bankalardan tarım kredileri veya çiftçi kredilerine başvuru yapabilmektedirler. Sizlerde çiftçiyseniz ve kredi ihtiyacınız varsa ilk olarak devlet destekli kredilere başvuru yapabilirsiniz. Özellikle kredi alacak olan kişiler 18 ile 40 yaş arasındaysa bankaların genç çiftçi kredilerine başvurularını yapabilmektedirler. Bu şekilde 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz kredilerden de yararlanabilirsiniz. Devlet destekli kredi haricinde bazı bankalarda kredi kampanyaları yapmaktadır. Şimdi sizlere 50.000 TL ihtiyacınız olduğunda anında başvuru yapacağınız bankalar hakkında bilgiler vereceğiz.

Ziraat Bankası 50.000 TL Çiftçi Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL çiftçi kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka devlet destekli krediler verdiği gibi ayrıca kendi bünyesinden de kredi imkanları tanımaktadır. Sizde en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek hemen kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda kredi kullanacaksınız. Banka ÇKS belgesi olan ve banka sicilinde sıkıntı olmayan müşterilere 60 ay vadeye kadar ve yılda 1 ödemeli çiftçi kredisi vermektedir. Ayrıca araç ve traktör alımlarınızda da kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL Çiftçi Kredisi Başvurusu

Denizbank üzerinden de 50.000 TL çiftçi kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın Denizbank şubesine giderek hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Banka 50.000 TL kredi verdiğinde 60 ay vadeye kadar size ödeme imkanı sağlayacaktır. Banka 3 ayda bir, 6 ayda bir, 9 ayda bir ve senede 1 ödemeli kredi vermektedir. Denizbank üzerinden başvuru yaptığınızda kredi notunuz en az 1100 olması durumunda onay alacaksınız. Daha önce bu bankadan çiftçi kredisi kullandıysanız bankaya gitmeden internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabileceksiniz.

Şekerbank 50.000 Çiftçi Kredisi Başvurusu

Şekerbank’ta 50.000 TL’ye kadar anında çiftçi kredisi vermektedir. Şekerbank üzerinden yapacağınız çiftçi kredisi başvurusunda ihtiyaçlarınıza göre kategoriler bulunmaktadır. Sera kredisi, traktör kredisi, hayvancılık kredisi gibi birden fazla kredi çeşidi vardır. Sizde bu kredilerden sizin ihtiyacınız olana başvurunuzu bırakabilirsiniz. Şekerbank ayrıca devlet destekli sera ve sulama kredileri de vermektedir. Aldığınız bu kredilerde banka 6 ay erteleme yapacak ve daha sonra senede 1 ödemeli olarak sizlere kredi imkanı sunacaktır. Başvuru yapacak olan müşterilerin ÇKS belgesi olması şarttır. Daha önce bankadan kredi kullandıysanız 50.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca banka kredi kartı hizmeti de vermektedir. Kredi kartı alarak harcamalarınızı bu kart ile yapıp, ödemelerinizi erteleyebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacaksanız size en yakın Şekerbank şubesine giderek evraklarınızla birlikte işlem yapmanız gerekmektedir.