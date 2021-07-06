Uzmandan Haber Var! Yasal Takip Olanlar, Kredi Alabiliyor mu? 3 Banka Kredi Kampanyasını Açıkladı! Başvurular Başladı

Son Dakika: Uzman Açıkladı, Kredi Haberi Geldi. Yasal Takip olanlar hangi bankalardan kredi alabiliyor? Uzman hangi bankaları öneriyor? Şu an 3 banka bunun ile ilgili kampanya başlattı. Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, yasal takipte olmaları durumunda kredi onayı alamayacaklardır. Yasal takipte olan kişilerin bankalardan kredi alabilmeleri için bazı şartlar vardır. İlk olarak bu şartların başında kredi borçlarını ve yasal takip olan tüm borçlarını kapatmaları gerekmektedir. Bu borçlarını kapatan kişiler de emekli ve devlet memuru olması durumunda, ayrıca çalışan kişilerin ipotek vermesi durumunda bu kredileri alabileceklerini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Yasal takipte olanlara kredi veriyor mu?

Ziraat Bankası üzerinden Yasal takipte olan kişiler Kredi alabilmektedirler. Yalnız dediğimiz gibi ilk olarak yasal takip borçlarını kapatmanız gerekiyor. Özellikle emekli olan kişiler, bu borçları kapattıktan sonra emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyorlarsa Kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Kredi alan müşteriler uygun faiz oranları ile bu bankadan 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir ve 36 ay vade işlem yapabilirler. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde ayrıca 3 ay erteleme imkanından da faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusunu banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu krediler hakkında bilgi almak istiyorsanız 0850 220 00 00 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Vakıfbank İcralık olan kişilere kredi veriyor mu?

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden de yasal takip borçlarınızı kapatmanız durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bunun için emekli ve devlet memuru olmanız gerekiyor. Ayrıca bu bankadan maaş alma durumunuzda olması gerekmektedir. Vakıfbank üzerinden sizlere verilecek bu kredilerde banka tüm yasal takip borcunuzu kapatmanızı ve borçların düşümünü ekrandan yapmanızı isteyecektir. İcra dairesinden ve Borçlu olduğumuz bankalardan bu borçlar kaldırma işlemlerini yapabilirsiniz. Size en yakın Vakıfbank şubesine gidip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunduktan hemen sonra sizlere 1-2 iş günü içinde sonuç verilecektir. Yasal takipli olduğunuz için aynı gün kredi kullanamazsınız.

Burgan Bank Yasal takipte olanlara kredi veriyor mu?

Burgan Bank sadece emekli olan kişilerin yasal takip borçlarını kapattıktan sonra bu Bankaya maaş taşımaları durumunda Kredi imkanı sağlamaktadır. Burgan Bank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler yasal takip borçlarını kapattıktan hemen sonra emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Kredi değerlendirmesini Genel Müdürlük yapacaktır. Çok başvuru yapmamış olmanız ve düzenli bir gelir olması durumunda banka sizleri onay verecektir. Verilen krediler 36 ay vadeye kadar sizlere verilmektedir. Eğer daha yüksek limitli kredi kullanmak isteyen bir emekli iseniz maaşınızı bankaya taşınmaz bir ipotek vererek bu bankadan ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Verdiğiniz İpoteğin ekspertiz değerinin P si ne kadar kredi kullanabilirsiniz.