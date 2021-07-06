Vakıfbank Kimlikle Faizsiz 5.000 TL ve Üzerinde Kredi Vereceğinin Haberini Yayınlandı, Şartlar Belli Oldu

Vakıfbank son dakika olarak yeni bir haber paylaştı. 5.000 TL'ye kadar müşterilerine hızlı ve anında kredi vereceğini duyurdu. Bu kredilerde, daha önce kredi alan kişilerde, faizsiz işlem yapabilecekler. 12 ay vadeye kadar kredi kullanan kişiler, faizsiz destek kredisi alırken, diğer müşteriler ise 36 ay vadeye kadar kimlikle başvuru yapabilecekler.

5000 TL ihtiyaç kredisi bankalar tarafından düşük limitli ihtiyaç kredisi kategorisinde değerlendirilmektedir. Sizlerde acil ihtiyaçlarınız için 5000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, Vakıfbank üzerinden hemen başvuru yaparak, ister banka şubesinden isterseniz de internet bankacılığı üzerinden onay olabilirsiniz. Vakıfbank, 5000 TL kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gidecek olan kişilerin öncelikle bilmesi gereken bazı şartlar vardır. Kredi onayı alabilmeniz için daha önce bir kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız ve bu kullanımlar sonunda da kredi puanınızın yükseltmiş olmanız gerekmektedir. Bankalardan daha önce çalışıp, icralık olan kişiler ve hala kara listede gözüken kişiler bu onaylı kredileri alamazlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortasının yatmış olması gerekmektedir.

Vakıfbank, kimlikle 5000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden kimlikle kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubesine giderek gişelerden veya müşteri temsilcisi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka personelleri, kredi girişini yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecektir. Onay alırsanız kredinizi Vakıfbank'tan aynı gün içinde kullanırsınız.

Vakıfbank, kimlikle 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere anında sonuç verecektir. Vakıfbank üzerinden kimlikle kredi alacak olan kişilerin ayrıca kredi sicilinde temiz olması gerekiyor. Kredi kullanmak için banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler içinde farklı yöntemler mevcuttur.

Vakıfbank online olarak da ihtiyaç kredisi veriyor. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa ve bu bankadan bir maaş alan müşteri iseniz, bankanın mobil uygulamasına girerek hızlı kredi kampanyasına katılıp, 5 günde ile kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığı veya Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurularında, onay alacak olan kişilerin kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Kredi onayı aldıktan sonra banka hesabınıza bu parayı atar ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. 36 ay vadeli ve seçeneklerinde 3 ay erteleme olan 5.000 TL krediyi hemen alabilirsiniz. Detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Kredi kullanmak isteyenler, bu kredileri hemen alabileceklerdir.