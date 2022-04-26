Uzman isim, piyasaları etkileyecek tahminini açıkladı: 12 TL'ye düşecek! Altın fiyatları yatay bir şekilde seyrini devam ettirirken diğer taraftan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın almak açısından acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yapmış olduğu açıklamalar ile altın fiyatlarının yıl içerisinde 1450 TL seviyesine kadar çıkaracağını açıklamıştı.

İslam Memiş: Bu fiyatlarda altın alınmaz

Gram altın ile ons altının tarafında tahminlerini yenileyen İslam Memiş, 1988 dolar, 1912 veya 2000 dolar ons altında test edilebilir dedi. Fakat bugün şu şartlarda ne gram altın ne de ons altın almayı tercih etmediğini dile getiren uzman isim, yıl içerisinde elbette yükselmenin meydana geleceğini söyledi. 1450 TL gram altın 2150 dolar ons altın olacak Fakat anında olmayacak. Nisan ayındaki geri çekilmeler bir fırsattır mayıs ayı içerisinde altın fiyatlarında bir fırsat görülemeyeceği tahmin ediliyor. Bu haftaya yükselişle başlayan ons altın var iken bu fiyatlarla elde bulunan veya dolar ile 10 alsın alınmasının mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.

Uzman isim: 12 TL'ye düşecek!

Gümüş ile ilgili düşüncelerini dile getiren uzman isim İslam Memiş, gümüşün gram fiyatı 12.14 lira seviyesinde, TL varsa yeni alınmaması gerektiğini ve beklemeyi tercih ettiğini söyledi. 12 liranın altına inmesini beklediğini söyledi.