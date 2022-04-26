Asgari Ücrete Ek Zam Tartışmaları Devam Ederken, Temmuz'da Yeni Zam Açıklaması Geldi

Türkiye piyasalarında enflasyon rakamlarının her tarafta etkinliğini sürdürmesi çaresizce izlenirken, emekli vatandaşların bayram ikramiyelerine zam yapılmadan eski sistemdeki gibi 1100 TL olarak verilmesi hayal kırıklığına sebep oldu. Bundan sonra ise gözler asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

Son olarak TÜSİAD konuyla alakalı Bir açıklamada bulundu. Bir ekonomi programına konuşan TÜSİAD başkanı Orhan Turan, faiz ile enflasyon ve asgari ücrete yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin sene sonunda tekrardan arttırılmasına sıcak baktıklarını dile getiren Turan, asgari ücretin güncellemesi ile beraber hükümet ile görüşmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi ve böylece yüzde 60'ın üzerinde enflasyon rakamlarının piyasaya çıktığı bir yerde zam yapılmasının mutlaka kesinlik kazanması gerektiğini açıkladı.

Asgari ücrete ikinci zam yapılması bir gün iş barışı açısından çok önemli

Gençlerin hayallerini yaşama dönüştürmeleri açısından gerekli ortamın oluşturulması gerekir. Ülkemiz Birgül yetenek havuzunu kaybetmemeli. Bazı firmalar geçtiğimiz sene ağustos ve eylül ayları arasında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından bakıldığında bunu düşünmemiz elzemdir.

Asgari ücrete ekstradan bir zam yapılması ile alakalı hükümet yetkilileri tarafından daha önce yapılan çeşitli açıklamalarda, Temmuz ayı içerisinde ekstradan bir zam yapılmasının mümkün olabileceği ile ilgili ihtimaller kuvvet kazandı.

Buna göre Cumhur ittifakı ortakları AK Parti ile MHP arasında asgari ücret zam tartışmalarının devam ettiğini dile getiren bazı kulis haberleri, temmuz ayı içerisinde emekli vatandaşlar için başta olmak üzere asgari ücretle çalışana vatandaşlara rahatlatacak ücret çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir açıklamada vatandaşların mağdur edilmemesi açısından gerekli bütün çalışmaların yapılacağı açıklandı. Sonrasında Çalışma Bakanı kameraların karşısına geçip emekli vatandaşları memnun edecek ve yüzlerini güldürecek bir zam çalışmasının temmuz ayı içerisinde olacağını söyledi.