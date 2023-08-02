Bir dizi önemli açıklamada bulunan para ve altın uzmanı İslam Memiş, bu kritik ayda altın piyasasını şekillendirecek gelişmelere ışık tutarak yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor. Uzman isim özellikle en son ekonomik gelişmeler ve merkez bankası kararları hakkında bilgi sahibi olmanın çok önemli olduğunu ifade etti. İşte Memiş’in yaptığı uyarılar:

ALTININ SON DÖNEM PERFORMANSI

Altının son dönemdeki performansını analiz ederek sözlerine başlayan Memiş, altının 2023 yılında istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ancak geçtiğimiz aylarda bir miktar dalgalanma yaşadığını belirtiyor. Memiş, 2024 yılına bakıldığında, küresel ekonominin sıkı para politikaları tarafından yönetilmeye devam edeceğini ve bunun da ons altının dar bir aralıkta kalmasına neden olacağını öngörüyor.

Memiş ayrıca, ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer merkez bankaları tarafından açıklanan son faiz kararına da değiniyor. Memiş'e göre, bu bankalar ekonomik verilere karşı dikkatli ve duyarlı olmaya devam edecekleri mesajını vererek, gerektiğinde uygun adımları atmaya hazır olduklarını göstermişlerdir.

Altının Ağustos Ayı Beklentileri

Altın uzmanı Memiş, FED, ECB ve TCMB gibi merkez bankalarının enflasyon kontrolüne yönelik yaklaşımından duyduğu endişeyi dile getiriyor ve enflasyonun 2024'te geçici olarak artacağına ve ardından 2023'ün son çeyreğinde hızlı bir yükselişe geçeceğine inanıyor. İslam Memiş’e göre önümüzdeki süreçte Merkez bankalarının ekonomik durum üzerindeki sıkı kontrolünü sürdürmesi bekleniyor ve bunun altın piyasası üzerinde önemli etkileri olabilir.

Memiş, Ağustos ayının ons altın üzerinde agresif ataklara sahne olacağını ve onu kritik 2000$ seviyesinin üzerine çıkaracağını öngörüyor. Piyasanın aşmasını beklediği 2020, 2040 ve 2057 dolar gibi belirli fiyat seviyelerinden bahsediyor. Memiş tahminlerine dayanarak, bu noktada pozisyonunu kapatarak çoktan harekete geçti. Uzman isim, ons altının Ağustos ayında 2000 dolar seviyesine ulaşacağını ve bunun gram altın üzerinde de basamaklı bir etkisi olabileceğini öngörüyor.