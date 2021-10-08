Uzak Şehrin Masalı Yeni Bir Karar Aldı!

Pazar akşamlarında Fox TV ekranlarında yayına getirilen Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi projesinin final yapacağı duyurulmuştu. Proje, son 3 bölümlerde düşük reyting oranları elde etmesi sebebi ile ekranlara veda ederek final bölümünü yayınlayacak. Kanal ise dizinin 5. bölümde yayından kaldırılacağını duyurdu ve ayrıntılar merak konusu oldu. Yapımın Perşembe akşamında 4. yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturacağı ve 14 Ekim akşamında izleyicilere veda edeceği öğrenildi. Final yapmayı bekleyen dizinin oyuncu kadrosunda ise Aslıhan Güner, Timur Acar, Barış Kılıç ve Begüm Birgören gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunmakta.

Son olarak dizinin 4. bölümü de çok düşük reytingler aldı ve kanal proje hakkında yeni bir değişiklik yapmak istedi. Dizinin 5. bölümü olan final bölümünün Prime Time olarak isimlendirilen saatlerde ekranlara getirmeyeceği ifade edildi. O saatlerde Perşembe akşamında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 4. bölümün tekrarının yayınlanacağı duyuruldu. Oldukça kısa bir süreliğine ekranlarda yer alan Uzak Şehrin Masalı isimli sevilen televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Peki Uzak Şehrin Masalı final bölümü ne zaman? İşte yeni bölümü ile Perşembe gecesinde dizi hayranlarına veda edecek olan proje ve proje hakkında merak edilenler…

Final bölümü saat 23.00 olarak değiştirildi ve düzenleme dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Kanal, düşük reyting oranları alması sebebi ile Uzak Şehrin Masalı için final kararı verdi ve yapılan değişiklikler magazin gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Dizinin çekimlerinin Kars'ta yapıldığı ve büyük emekler verildiği biliniyordu. Bir grup izleyiciyi etkisi altına alan proje sosyal medyada da adından söz ettirdi ve dikkat çekici olarak nitelendirdi. Fakat dizilerin reyting oranlarının oldukça düşük sonuçlar elde etmesi kanalı yeni yapımlara şans vermeye yönlendirdi.