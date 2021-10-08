Pandora Belgelerinde Adı Geçen Skandallarla Dolu Babis, Seçimleri Kazanmaya Devam Ediyor

Çek Başbakanı, mali suistimal iddiaları nedeniyle güçlü koalisyonların şiddetli muhalefetiyle karşı karşıya. Buna rağmen işine devam edebilir.

Çek halkı Cuma günü yeni liderlerini seçmek için oylamaya başladı ve bir dizi skandala rağmen, Başbakan Andrej Babis en üst makam yarışını kazanmaya hazırlanıyor.

Son anketler, onun Ano (evet) partisinin parlamentonun alt kanadındaki 200 sandalyenin en az yüzde 25'ini kazanabileceğini, muhtemelen yeni bir koalisyon hükümeti kurmaya yeteceğini gösteriyor.

Ancak Babis, olası rakip merkez sağ ve merkez sol koalisyonlar ve seçim sonrası müzakerelerde kral yapıcı rolü için çabalayan aşırı sağ bir parti biçiminde iktidarı korumak için olası engellerin üstesinden gelmek zorunda kalabilir.

Popülist Milyardere dönüşen politikacı, geçtiğimiz haftalarda, yaşlı nüfusu partisine oy vermeleri için harekete geçirmeyi amaçlayan sabit ve hatasız bir mesaj iletmeye çalıştı. Bunu başarmak için Babis, Donald Trump'ın kitabından bir yaprak çıkardı.

Çek başbakanı, yoğun bir halkla ilişkiler kampanyası aracılığıyla stratejisini, daha muhafazakar seçmenlerde yankı bulmayı umduğu göç karşıtı, AB karşıtı ve NATO karşıtı mesajlar etrafında güçlü bir miting çığlığı yaymak için Twitter'ı kullanmaya odakladı.

Mesajı şunları içeriyordu: “Vergi artıyor mu? Bunu istemiyorum! NS?" ve “Her şeye Brüksel'in karar vermesine izin vermek istiyorlar. Bunu istemiyorum! NS?" Analistler, Bay Babis'in yeniden seçilmesini sağlamak için elindeki herhangi bir aracı kullanabileceğinden ve iddia edilen yasal yanlışların sonuçlarıyla yüz yüze gelme olasılığından kaçınabileceğinden şüpheleniyor.

Çek polisi, Bay Babis'in 2 milyon avroluk AB sübvansiyonunu kabul ettiği ve onu birkaç yıl hapis cezasına çarptırabileceği iddia edilen Stork's Nest davasında iddianamesini önermişti. 67 yaşındaki politikacı, eski iş imparatorluğunu içeren bloğun sübvansiyonları konusunda çıkar çatışması olduğunu şiddetle reddediyor.

Bu haftanın başlarında, adı vergi ödememek için offshore hesapları yöneten en zengin ve en güçlü kişilerden bazıları arasında ortaya çıktı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan "Pandora Belgeleri", Çek Başbakanı'nın Fransız Rivierası'nda 16 mülk satın almak için İngiliz Virgin Adaları'na 16 milyon sterlin koyduğunu iddia etti.

Müfettişler, Bay Babis'in gerekli varlık beyanlarında Fransız mülklerini açıklamadığını iddia etti.

Ancak, paranın tamamen vergilendirildiğini ve işlemlerin siyasete başlamasından yıllar önce 2009'da gerçekleştiğini iddia ettiğinden, ifşaatlardan etkilenmemiş görünüyordu.

Ancak beklendiği gibi, en büyük savunması, bu iddiaların seçim kampanyasına zarar vermek için kendisine yöneltilmesiydi; bu, destekçilerinin çoğu tarafından kesinlikle olumlu karşılanacak bir mesaj.

Bu, Babis'i, Ano'yu ve olası koalisyon ortaklarını - solcu Sosyal Demokratları ve Komünistleri tecritten nasıl kurtaracağı ve muhalefet rakiplerini nasıl yeneceği de dahil olmak üzere başka sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.

Sorun şu ki, Sosyal Demokratlar ve Komünistler bu zaman zarfında hiç sandalye alamayabiliyorlar. Bu tehlikeli gerçek, Ano'yu diğer iki büyük koalisyonla karşı karşıya bırakabilir: Üç muhafazakar ve Hıristiyan Demokrat partiden oluşan Spolu (Birlikte) ve bir grup aktivist ve bağımsız olan Pirates ve Stan'den PirStan.

Her koalisyonun oyların yaklaşık yüzde 20'sini alması bekleniyor. Aralarındaki farklılıkları bir kenara koydular ve bir hükümet kurmak için birlikte çalışacaklarının ve en fazla sandalyeyi alırlarsa Babis'i devireceklerinin sinyallerini verdiler.

Babis'in ayrıca, partisinin oylarının önemli bir kısmını ısırmayı korkuyla vaat eden başka bir ciddi rakibi var. Bu, son haftalarda göç karşıtı dalgalar, Covid-19 ekonomik serpintileri ve aşı karşıtları ordusu tarafından yıkıma uğrayan aşırılıkçı, aşırı sağ SPD partisidir. SPD hükümette yer bulsaydı, Çek Cumhuriyeti'nin AB üyeliği için referanduma gidecekti.