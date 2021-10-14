Kanunsuz Topraklar İyi Başladı Ama Reyting Oranı Düşüşe Geçti

Bu sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen ve Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar isimli dizi, yayın hayatına başarılı bir şekilde giriş yapmıştı. Uğur Güneş, Necip Memili ve Esra Bilgiç gibi birbirinden başarılı üç oyuncunun başrollerinde bulunduğu dizi, oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesi ile beğeni topluyor. Kadro, iyi oyuncuları ile dikkat çekerken yönetmen Faruk Teber’in performansı da yapımın bu kadar adından söz ettirmesinin sebepleri arasında gösteriliyor.

Kanal, Kanunsuz Topraklar isimli televizyon dizisi projesine çok güveniyor ve dizinin fragmanlarını sıklıkla ekranlarda yayınlanıyordu. İlk bölümü ile büyük başarılara imza atan proje aynı başarısını sonraki günlerde gösteremedi ve hayal kırıklığına uğrattı. Yeni dizinin çok yüksek reyting oranları alması bekleniyordu ve çok kaliteli bir proje olması sebebi ile beklenti yüksekti. Dekorlardan aksesuarlara kadar oyuncu kadrosu ile birlikte 1939 yılının dizide çok iyi bir şekilde yansıtılması seyircinin ilgisini çekmekte yetersiz kaldı. Başrollerde yer alan Uğur Güneş ile Esra Bilgiç isimli 2 oyuncu ise yüksek enerjileri ve uyumlarına rağmen dizinin çok yüksek izlenme oranları almasını sağlayamadı.

Genel olarak ortalamanın üzerinde reytingler alan dizi yine de hayal kırıklığına uğrattı ve beklentilerin altında kaldı. Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileri ile rakip olan ve yeni sezonda etkili bir başlangıca imza atan Fox TV dizisi, şanssız yapımlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra büyük bir bütçe ile yola çıkan Kanunsuz Topraklar isimli televizyon dizisi projesi 4 aydan daha uzun süredir yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyordu. Oyuncu kadrosu röportajlarında dizi hakkında bilgileri paylaşıyor ve çok iyi bir projenin içinde olduklarını açıklıyordu.

Dizinin beklentileri karşılaması için tekrar bölümlerinin daha fazla verilmesi gerektiği söylenildi ve dizi hakkında daha fazla tanıtım yapılmasının faydalı olacağı belirtildi.