Üst üste 5. indirime imza attılar! Benzin ve dizel araç kullananlara su gibi indirim! Fiyatlar bu kez...

Konu hakkında peşi sıra yeni haberler gelirken üst üste 5. indirim haberi de duyuruldu. Gelen son dakika haberlerine göre, benzinin litre fiyatında 1,16 TL indirim gelmesi bekleniyor. Motorinde ise bir indirim haberi bulunmuyor. Detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Üst üste 5. indirime imza attılar. Benzin ve motorinli araç kullananlara su gibi indirim! Benzin ve motorin fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son bildirilen gelişmeler ışığında, benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapılması bekleniyor. Eğer indirim gelirse 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren başlayacak. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorin fiyatlarını önemli bir şekilde etkiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN GELİŞME

Milyonlarca araç sahibini sevindirecek gelişme aktarıldı. Benzinin litre indirim geleceği iddia edildi. Şimdi gözler gelecek son dakika haberine çevrildi.

5. İNDİRİM DE GELDİ

Üst üste 5. indirim haberi de gündeme geldi. Gelen son dakika haberlerine göre, benzinin litre fiyatında 1,16 TL indirim gelmesi bekleniyor.

YARIN BAŞLAYACAK

İddialar doğru çıkar da indirim gelirse 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren aktif hale gelecek.

BRENT PETROL ETKİLİ OLUYOR

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorin fiyatlarını önemli bir şekilde etkiliyor.

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