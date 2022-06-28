Üst Filipinler Mahkemesi Marcos Başkanlığını Durdurmak İçin Nihai Teklifi Reddetti

Filipinler Yüksek Mahkemesi, seçilen Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos'u geçen ayki seçimlerden diskalifiye etmek için yapılan son teklifi reddederek, bu hafta içinde göreve başlamasının ve ülkenin en ünlü hanedanının yönetimine geri dönmesinin önünü açtı.

1986'da "halk iktidarı" ayaklanmasıyla devrilen kötü şöhretli diktatörün oğlu ve adaşı olan 64 yaşındaki Marcos, 9 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla kazandı ve Perşembe günü altı yıllık bir dönem için yemin edecek.

Mahkeme Salı günü yaptığı açıklamada, "Mahkeme, mevcut ihtilafa karar verme yetkisini kullanmanın, davalı Marcos Jr'ın kamu görevine aday olmaya ve seçilmeye hak kazandığından başka bir sonuca varmalarına yol açmadığına karar verdi" dedi.

Aktivistler, seçim komisyonunun, Marcos'un seçimden önce yarışmaya uygun olmadığını iddia ettikleri vergi ihlalleri nedeniyle seçimden önce diskalifiye edilmesini isteyen dilekçelerini reddetmesini bozmak için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, on üç yargıcın dilekçeleri reddetmek için oy kullandığını, ikisinin katılmadığını söyledi.

Marcos kampı, bir yorum talebine hemen yanıt vermedi, ancak kampanyasını aksatma girişimleri olarak daha önce dilekçeleri reddetti.

Marcos ailesinin muhalifleri, Marcos'un yönetiminin son döneminde yağma, zenginlik ve devlet destekli vahşetle ilgili tarihsel anlatıları değiştirmeye çalışmak için sosyal medyayı sistematik kullanımı olarak gördüklerine öfkelendiler .

Bir hükümet komisyonu, aile ve yandaşlarının 1970'lerde ve 1980'lerde yasadışı olarak kazanılmış yaklaşık 10 milyar dolarlık servet biriktirdiğini tespit etti. Marcos ailesi haksızlığı reddetti ve o döneme ilişkin birçok tarihi hesabın yalan olduğunu söylüyor.

"Şaşırmadık. Bu (mahkeme) kararı nihayet Marcoses'in restorasyonu ve rehabilitasyonuna resmi bir damga vurdu," dedi.