'Sonra Öde' Hizmetleri Borç İçinde Boğulmaya Neden Oluyor

Nadhea Putri'nin artan borcu, tek bir cep telefonu satın alımıyla başladı.

Cakarta'ya yaklaşık 1.600 km uzaklıktaki Kalimantan'ın merkezindeki Kuala Kapuas'ta yaşayan Putri, aylardır daha yeni bir modele geçmenin hayalini kuruyordu ancak yeterli parası yoktu.

Ardından, bu yılın başlarında, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, en sevdiği çevrimiçi alışveriş uygulamasının ödeme sayfasında sunulan şimdi satın al, sonra öde (BNPL) seçeneğini fark etti. Ödeme yöntemini etkinleştirmesi 24 saatten az sürdü ve aylık kazancının yaklaşık beş katına mal olan telefon nihayet Şubat ayında onun oldu.

Dört aydan fazla bir süre sonra Putri, artan faizle birlikte hala bakiyeyi geri ödemek için mücadele ediyor.

Putri, Al Jazeera'ya anonimliğini korumak için bir takma ad kullanmak istediğini söyleyerek “Artık yeni telefonumu bile kullanmaktan çok korkuyorum” dedi. “Borç tahsildarları beni her gün 20 defadan fazla arıyor. Korkunç hissediyorum, ama aileme söyleyemem. Onlara yük olmak istemiyorum.”

Müşterilerin malları değişen faiz oranlarında taksitler halinde ödemesine olanak tanıyan BNPL, Endonezya'da önemli bir borç verme açığının kapatılmasına yardımcı oldu. Ülkedeki kredi kartı penetrasyonu herkesin bildiği gibi düşük, 2021'de yüzde 6 gibi yetersiz bir seviyede ve Endonezya'nın 275 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i bankasız kalıyor.

Ülkenin nüfusu son yıllarda giderek daha fazla çevrimiçi hale geldiğinden, BNPL gibi dijital ödeme yöntemleri kullanımda bir artış yaşadı. Endonezya'nın 2021'de yüzde 68 olan mobil internet penetrasyonu, şu anda bölgedeki en yüksek oranlardan biri ve 2025 yılına kadar yüzde 79'a ulaşması bekleniyor.

Putri gibi akıllı telefon kullanıcıları, normalde karşılayamayacakları ürünleri satın almanın hızlı ve kolay bir yolu olarak BNPL'ye çekildi.

Putri, e-ticaret platformu Shopee tarafından sunulan BNPL hizmetine atıfta bulunarak, “SPaylater'ımı etkinleştirmek için kimlik kartımın fotoğrafını çektim ve Shopee'ye yükledim” dedi.

"Çok basit. Doğrulandıktan sonra krediyi platformda ödeme yapmak için kullanabilirim.”

Kredinin önündeki engeller

Endonezya'daki kredi kartı başvuru sahiplerinin, eğitimleri arasında bir içerik sağlayıcı web sitesi için ayda 95-300 dolar kazanan Putri gibi düşük gelirli birçok kişi hariç, sağlıklı bir kredi puanı ile birlikte genellikle aylık kazanç kanıtı sağlamaları gerekir.

Putri'nin düzenli olarak alışveriş yaptığı Singapur merkezli Shopee, Endonezya'nın en çok ziyaret edilen e-ticaret platformlarından biridir. Platform, geçen yıl yerli Tokopedia'dan sonra ikinci sırada yer aldı ve 2021'in üçüncü çeyreğinde aylık 126 milyon ziyaret gerçekleştirdi.