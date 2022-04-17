Üst Düzey Kilise Din Adamı, İngiltere'nin Ruanda'ya Göçmen Gönderme Planını Eleştirdi

İngiltere Kilisesi'nin en yüksek din adamı olan Canterbury Başpiskoposu, İngiliz hükümetinin sığınmacıları sığınma taleplerini işleme koymaları için Ruanda'ya gönderme planını eleştirdi.

Paskalya Günü vaazında Justin Welby, planın yol açtığı yaygın eleştiriye sesini ekledi ve "Ruanda gibi iyi şeyler yapmak isteyen bir ülkeye bile sorumluluklarımızı taşeronlaştırmak, başarısızlıklarımızın sorumluluğunu üstlenen Tanrı'nın doğasının tam tersidir" dedi.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Canterbury Katedrali'nde konuşan Welby, "detaylar siyaset ve politikacılar için olsa da, ilkenin Tanrı'nın yargısına dayanması gerektiğini ve yapamayacağını" söyledi.

Welby, sığınmacıların yurtdışına gönderilmesinin "ciddi etik sorular" doğurduğunu söyledi.

Kilise lideri, böyle bir hareketin "Tanrı'nın doğasının tam tersi" olduğunu söyledi.

Salı günü, Birleşik Krallık ve Ruanda, İngiltere'ye kamyonlarla veya küçük teknelerle stowaway olarak gelen bazı kişileri, sığınma taleplerinin işleme alınacağı ve başarılı olursa kalacakları Doğu Afrika ülkesine göndermek için bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İngiltere'nin Ruanda'ya 158 milyon dolar ödediği anlaşma, nihai maliyet ve sığınmacıların nasıl seçileceği de dahil olmak üzere birçok soruyu cevapsız bırakıyor. İngiltere, çocukların ve çocuklu ailelerin Ruanda'ya gönderilmeyeceğini söylüyor.

"Uluslararası hukukun korkunç ihlali"

Plan, planı insanlık dışı, uygulanamaz ve vergi mükelleflerinin parasının boşa harcanması olarak nitelendiren mülteci ve insan hakları örgütlerinden öfke ve yaygın eleştirilere yol açtı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), planı "uluslararası hukukun korkunç bir ihlali" ve "Mülteci Sözleşmesi'nin lafzına ve ruhuna aykırı" olarak kınadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti hükümeti, planın insanları Manş Denizi'ni geçmek için tehlikeli girişimlerde bulunmaktan caydıracağını ve insan kaçakçılığı çetelerini işsiz bırakacağını söyledi.

2020'de 8.500 olan göçmen, geçen yıl Manş Denizi boyunca İngiltere'ye 28.000'den fazla göçmen girdi.

Kasım ayında tek bir teknenin alabora olduğu 27 kişi de dahil olmak üzere düzinelerce kişi öldü.

Geçen hafta tartışmalı planı açıklayan Johnson, "hükümeti hayal kırıklığına uğratmak" için "siyasi olarak motive olmuş avukatlar" olarak adlandırdığı şeyin yasal zorlukları olabileceğini kabul etti.

Ayrıca, planın işlemesini sağlamak için "ne gerekiyorsa" yapma sözü verdi.

Siyasi muhalifler, Johnson'ı dikkatleri siyasi sorunlarından uzaklaştırmak için manşet kapma politikasını kullanmakla suçluyor.

Johnson, 2020'de ofisinde kendi hükümetinin koronavirüs karantina kurallarını ihlal eden bir partiye katıldığı için polis tarafından para cezasına çarptırıldıktan sonra istifa çağrılarına direniyor.

Ruanda transfer politikasını uygulamaktan sorumlu olan İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin dünyanın dört bir yanından yüz binlerce mülteciyi yerleştirdiğini söyledi. Ancak İngiltere'nin mevcut yeniden yerleştirme sisteminin "bozuk" olduğunu ve benzeri görülmemiş küresel göç baskılarına işaret ettiğini savunuyor.

İçişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey memurlar politikayla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi, ancak İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından reddedildiler ve "yasadışı göçü azaltacağına, hayat kurtaracağına ve nihayetinde kaçakçılık çetelerinin iş modelini kıracağına inandığımız" bir önlemi ertelemenin "tedbirsiz" olacağını söyledi.

1939'da İngiltere'ye çocuk mülteci olarak gelen Lordlar Kamarası'nın İşçi Partisi üyesi Alf Dubs, planın muhtemelen "mültecilerle ilgili 1951 Cenevre sözleşmelerinin ihlali" olduğunu söyledi.

İngiliz Parlamentosu'nun üst kanadı olan Lords'un harekete itiraz edeceğini söyledi.