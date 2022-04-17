ABD'nin Güney Carolina Eyaletinde Bir Alışveriş Merkezine Düzenlenen Silahlı Saldırıda En Az 14 Kişi Yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'daki yoğun bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi yaralandı ve polis bir şüpheliyi tutukladıklarını söyledi.

Columbia Polis Şefi W H "Skip" Holbrook'a göre, Cumartesi günü Columbiana Center'da düzenlenen silahlı saldırının kurbanları 15 ila 73 arasında değişiyordu ve başlangıçta ilgi çekici bir kişi olarak gözaltına alınan üç kişiden biri olan 22 yaşındaki Jewayne M Price'ın polis gözetiminde kaldığını ve yasadışı tabanca taşımakla suçlanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Holbrook, herhangi bir ölüm bildirilmediğini, ancak alışveriş merkezinden kaçmaya çalışırken dokuz kişinin vurulduğunu ve beşinin yaralandığını söyledi.

Polis, 73 yaşındaki bir mağdurun tıbbi tedavi görmeye devam ettiğini, ancak diğer kurbanların yerel hastanelerden serbest bırakıldığını veya kısa süre içinde serbest bırakılacağını söyledi.

Holbrook, "Bunun rastgele olduğuna inanmıyoruz" dedi. "Birbirlerini tanıdıklarına inanıyoruz ve bir şey silah ateşine yol açtı."

Müfettişler, en az üç şüphelinin alışveriş merkezinin içinde ateşli silah sergilediğine inanıyor ve kaç şüphelinin silah ateşlediğini belirlemek için çalışıyorlar. Polis, en az bir ateşli silahın ele geçirildiğini söyledi.

Alabama'dan ailesiyle birlikte gelen Daniel Johnson, silah seslerini ilk duyduklarında ve insanların koştuğunu görmeye başladıklarında yemek alanında yemek yediklerini söyledi.

Johnson, insanların çığlık attığını, kaçarken yemek alanındaki masaları devirdiğini söyledi.

Johnson, "Herkes dışarı çıkmaya çalışıyordu" dedi. "Dışarı çıktığımda, bebek arabalarının ters çevrildiğini, insanların telefonlarını ve sol tuşlarını görebiliyordunuz. Biraz telaşlı bir durumdu."

Johnson, karısını, kızını ve oğlunu topladığını ve kalabalığın biraz temizlenmesine izin verdikten sonra çıkışa doğru ilerlemeye başladığını söyledi.

Yoğun polis varlığı, çekimden saatler sonra bölgede devam etti, ancak memurlar alışveriş merkezlerini çevreleyen sokaklarda daha fazla trafiğe izin vermeye başladı ve genellikle hafta sonları dolu olan alışveriş merkezlerini şeritledi.

Memurlar ayrıca, çekim mahallindeki insanlar ve aileleri için yeniden birleşme alanı olarak belirlenen yakındaki bir otelin dışına yerleştirildi.

Çekim, ülke genelindeki alışveriş merkezlerinde veya yakınında yapılan silahlı saldırıların en sonuncusu.

15 yaşındaki bir çocuk, Çarşamba günü Brooklyn'in Atlantik Terminal Alışveriş Merkezi'nin dışında başından vuruldu.

Polis, Salı günü, Güney Kaliforniya'daki bir ayakkabı mağazası sahibinin, Mall of Victor Valley'deki iki hırsıza ateş ederken yanlışlıkla dokuz yaşındaki bir kızı vurduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında polis, Kaliforniya'nın Sacramento kentinde, Downtown Commons alışveriş merkezi ve eyalet Capitol yakınlarındaki yoğun bir alanda barlar kapanırken rakip çeteler arasındaki silahlı çatışma sırasında altı kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını söyledi.